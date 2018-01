Rita Ora dio la bienvenida al 2018 completamente desnuda

Una imagen no apta para cardíacos

Tal y como ella misma lleva repitiendo desde hace semanas, este año que acaba de comenzar marcará el regreso por todo lo alto de Rita Ora a la escena musical tras un lustro sin editar un álbum de estudio. Sin embargo, a falta de un nuevo disco -por ahora- con el que deleitar a sus fans, la cantante ha decidido sorprenderles posando desnuda en sus redes sociales para conmemorar esta nueva etapa.

“Hola, soy Rita, encantada de conocerte 2018”, reza el escueto título con el que ha ilustrado la sugerente imagen.

Para evitar que toda la atención se centre en su privilegiado físico, la intérprete también ha querido repasar todos sus logros profesionales -presumiendo de los cuatro singles número uno en Reino Unido con los que cuenta en su haber- antes de prometer que sus próximas canciones estarían a la altura de sus éxitos pasados.

“Me muero de ganas de seguir haciendo lo que más me gusta para todos vosotros. No puedo explicaros lo eternamente agradecida que estoy por poder vivir mi sueño y teneros a todos a mi lado; lo único que puedo decir es gracias un millón de veces. Estoy ansiosa por mostraros en lo que he estado trabajando de cara a este próximo año. Hasta entonces, espero que disfrutéis del mejor Año Nuevo posible”, ha añadido.

Lo cierto es que Rita tiene por delante unos meses muy ajetreados en los que deberá compaginar en su agenda sus compromisos musicales con la promoción de la secuela de ‘Cincuenta Sombras de Grey’, en la que da vida a la hermana del protagonista, Mia Grey. Al mismo tiempo, la guapa estrella también parece haber iniciado un ilusionante romance con Tyrone Wood -hijo del guitarrista de los Rolling Stones Ronnie Wood- que podría acercarla un poco más a cumplir su sueño de formar su propia familia.

“En breve cumpliré 27, y ya había pensado en tener hijos cuando tenía veintiochos años”, explicaba recientemente en una entrevista al programa australiano ‘Sunrise’, antes de hacer una sorprendente revelación. “Puede que sea porque soy hipocondríaca, pero siempre he querido una familia grande y mi médico me aconsejó que lo mejor sería congelar mis óvulos a esas edad. Es el médico de toda mi familia desde hace mucho tiempo y me explicó que en ese momento estaba sana y era el más oportuno, entonces por qué no guardarlos y así no tendría que darle más vueltas”, aseguraba sin darle más importancia.