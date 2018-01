9 trucos de Facebook que quizá no conoces

Desde publicaciones en blanco hasta emojis ocultos y calendarios sincronizados con Google son solo algunos de los tips ocultos para que puedas aprovechar al máximo la red social

Facebook cuenta con varios atajos y trucos que permiten mejorar la experiencia de uso con nuevas funciones, desde el uso de GIF animados, realizar una copia de seguridad de toda la cuenta y la sincronización de eventos con los calendarios de Google, entre muchos otros consejos útiles y divertidos.

Texto en blanco

Facebook no deja que sus usuarios hagan posteos en blanco. Ahora bien, si alguien no puede parar de postear pero realmente no tiene nada que decir, o con su silencio quiere expresar una opinión, puede hacerlo al escribir @[3:3]

Si no funciona, desde la versión de escritorio se puede realizar la combinación de teclas ALT cy marcando en el teclado numérico 0173.

GiFs animados

Quienes hayan querido subir archivos GIF animados a la red social se encontraron siempre con una barrera infranqueable: Facebook no brinda esa opción. Simplemente, porque a veces pueden ser muy pesados y no quieren tener problemas con sus servidores. Por eso hay que recurrir a servicios externos, como giphy.com, desde donde es posible compartir la imagen en el perfil y listo.

Combinar los eventos de Facebook en el calendario de Google

Invitaciones a eventos, recordatorios de actividades interesantes.en Facebook se puede tener un calendario bastante agitado, que se puede combinar con el calendario de Google para poder administrar la agenda diaria de mejor manera. En la página principal de Facebook, hacer clic en la sección Eventos. En la parte derecha de la pantalla aparecerá una opción que dice “Próximos eventos”. Hacer clic derecho y copiar la dirección del enlace. En otra pestaña o ventana, abrir Google Calendar. Seleccionar la opción “Añadir Calendario” y en el siguiente menú “Desde URL”. Allí habrá que pegar lo copiado.

Emojis secretos

Facebook ofrece una variedad de emojis para hacer más atractivos los posteos. Pero hay algunos que no son tan conocidos y seguramente no se usan. Por ejemplo:

(y) = pulgar arriba, el símbolo de “me gusta”

(^^^) = un gran tiburón blanco

(“) = un pingüino

Un listado muy completo se puede obtener aquí: http://www.symbols-n-emoticons.com/p/facebook-emoticons-list.html

Cómo adjuntar archivos

Al igual que a través de un mensaje de correo electrónico o de WhatsApp, con Facebook es posible transferir archivos. Para eso hay que usar el servicio de chat Messenger, que brinda esa opción.

Realizar una copia de seguridad

Sí, existe esa opción, con la cual se puede hacer un backup de toda nuestra historia en Facebook. Hay que ir a Configuración, General y hacer clic en “Descarga una copia de tu información”.

La seguridad, al palo

Una contraseña compleja, restringir quiénes pueden ver determinados posteos, ocultar otros, bloquear a personas no deseadas, ver quién entró al perfil, son algunas de las medidas de seguridad que se pueden tomar en Facebook.

Pero aquellos temerosos de las conspiraciones o quienes se sienten muy paranoicos, pueden extremar las precauciones: para eso deben ir a Configuración, Seguridad e Inicio de Sesión, Configurar seguridad adicional. Allí es posible habilitar la autenticación en dos pasos, que obligará a que el acceso se haga tanto desde la PC como desde el smartphone.

Otra opción es que recibir alertas sobre inicio de sesión no reconocidos. FB puede avisar si alguien quiere entrar a la cuenta desde un equipo no reconocido u otro buscador.

Por último, se puede seleccionar un grupo selecto de amigos a los que recurrir si hubo un robo de identidad y no se puede volver a entrar a la cuenta original.

Cómo librarse de los avisos personalizados

Si a alguien aún le sorprende ver publicidad sobre calzado después de haber dado un like a una publicación sobre el tema, es que entra poco a Facebook. Uno de los pilares del negocio de la red social es vender publicidad, y para eso diseñaron algoritmos que, precisamente, pueden detectar los intereses de cada uno.

Pero eso es posible modificarlo. Para eso hay que ir a Configuración, Anuncios publicitarios y luego Tus intereses.

Se pueden ir borrando aquellos temas que no interesan (cliqueando la x que está arriba a la derecha). También es posible elegir las categorías de anuncios que se muestran en Tu información y establecer reglas en la Configuración de anuncios.

Miles de canales pero nada interesante para ver

Algunos se quejan de que Facebook tiende a volverse aburrido. Con los mismos contactos de siempre, es posible que no haya publicaciones que llamen la atención. Ni siquiera transmisiones en vivo. Una forma de acceder a algo distinto o ver qué ocurre en determinado momento en el resto del mundo es a través de Live Map www.facebook.com/livemap/, opción que por ahora está solo disponible para PC, que mostrará las transmisiones en vivo más populares en cada momento en el planeta. Los círculos más grandes son las transmisiones más vistas. Pueden ser partidos de fútbol, algún evento político, un canal de noticias local que está transmitiendo algo importante para ese país o región, etc.