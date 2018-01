Demi Moore alcanza un acuerdo extrajudicial con la familia del joven que murió ahogado en su piscina

Fueron tres años de litigio

La actriz Demi Moore y la familia del joven Edenilson Steven Valle, quien murió ahogado hace casi tres años en la piscina de la propiedad que tiene la intérprete en Los Ángeles durante una fiesta en la que ella no se encontraba y a la que él había acudido sin autorización, han llegado a un acuerdo extrajudicial para poner fin al litigio en el que se encontraban inmersos desde entonces y que giraba en torno a la supuesta responsabilidad civil de la artista en el suceso.

Ha sido el portal de noticias TMZ el que ha dado a conocer el desenlace de tan llamativo episodio tras hacerse con los documentos judiciales que marcan el fin del proceso, por medio de los cuales las dos partes piden al magistrado que cierre el caso tras haber alcanzado un arreglo del que, sin embargo, no han trascendido más detalles.

“Las dos partes han llegado a un acuerdo y solicitan a la corte que desestime finalmente el caso”, reza la declaración facilitada al magistrado, siempre de acuerdo con la información publicada por el citado medio.

En un principio, los padres del fallecido, Jorge y María, se limitaron a llevar a los tribunales a los propietarios de la mansión, así como a la asistente personal de Demi Moore y a una tercera persona de la que no llegó a revelarse su identidad como responsables de la organización de un evento que, a su juicio, no cumplía con unas medidas mínimas de seguridad. Sin embargo, en las semanas siguientes la artista fue incluida en la demanda y esta no dudó en emitir un comunicado en el que, además de empatizar con el dolor de los demandantes, eludía cualquier responsabilidad en el incidente.

“En ese momento me encontraba fuera del país para encontrarme con mis hijas en una fiesta de cumpleaños, y fue allí donde recibí esta horrible noticia. La pérdida de un hijo es una tragedia inimaginable para mí, y mi corazón está con todos los amigos y familiares del joven”, compartía la actriz con los periodistas.

Los familiares de Edenilson llegaron a reclamar una indemnización de 25.000 dólares por daños y perjuicios a quienes consideraban responsables del deceso de su hijo, una muerte en la que habrían jugado un papel esencial -en su opinión- las piedras que estaban situadas en los bordes de la piscina, contra las que habría tropezado el joven antes de caer al agua. Este, que no sabía nadar y que había ingerido grandes cantidades de alcohol, no pudo emerger a la superficie y murió ahogado en consecuencia.