Empresa boricua TecnoAbuelos llega a la Florida Central en apoyo de los adultos mayores

Con la gran población boricua e hispana en la Florida Central, muchos de ellos adultos mayores, llega la empresa puertorriqueña TecnoAbuelos con el propósito de enseñarles herramientas tecnológicas que les ayudarán a estar conectados con sus seres queridos, ser más activos y lograr independencia en sus años dorados.

“Que el adulto mayor tenga la capacidad de disfrutar de los beneficios de la era digital estando conectado con sus seres queridos sin importar distancia y que tengan la capacidad de evolucionar como seres humanos buscando información, generando nuevos pasatiempos, actividades diarias que enriquezcan sus vidas, que no se queden cambiando canales en la televisión… sino que puedan levantarse todos los días [diciendo] qué voy a hacer nuevo hoy, qué voy a cocinar, qué voy a aprender, un nuevo lenguaje nuevo, voy a conectarme con gente nueva. Que tengan una perspectiva de vida, un envejecimiento activo, salud mental y física ayudados por la tecnología”, enfatizó Freddie Agrait, director de TecnoAbuelos, empresa que viene brindado charlas y cursos a adultos mayores de 50 años en adelante en Puerto Rico.

La empresa inició en 2013 con el lema “Conectando generaciones” para impulsar el desarrollo de las destrezas tecnológicas mediante cursos especializados en el manejo de teléfonos inteligentes y tabletas. Ha tenido más de 10,000 participantes en sus charlas y talleres.

“No solo se trata de las clases de tecnología, es darles las herramientas para que ellos puedan crear un estilo de vida más saludable y romper las cadenas de aislamiento y soledad, que es uno de los males mayores del adulto mayor”, precisó Agrait.

La mayor satisfacción para Agrait es ver cómo los adultos pueden aprender a tomar fotos y hacer videoconferencias con sus familiares que viven en otros lugares, el envío de mensajes instantáneos, el manejo de su cuenta bancaria, el uso de las aplicaciones móviles, el manejo de las redes sociales y la búsqueda de información y videos en Google y YouTube, entre algunos de los recursos útiles.

En este sentido Marnie Ferrer, directora de ventas y mercadeo de Tecnoabuelos, enfatizó la ventaja de la tecnología para los adultos mayores boricuas recién llegados a la Florida Central tras el huracán María, que necesitan encontrar información a nivel local.

Por ello, ya están en conversaciones con las autoridades de los gobiernos locales para facilitar talleres y cursos especializados para los adultos mayores: “es muy diferente la vida en Puerto Rico, que cuenten con la información de los recursos y servicios locales es importante”. Destacó que tendrán charlas gratuitas y quienes se interesen en los cursos los tendrán a bajo costo para que más adultos pueden aprender y disfrutar de la tecnología.

“A la velocidad que se vive, estas personas tienen hijos y nietos [pero ellos] muchas veces no tienen el tiempo o la paciencia para enseñarles o no están cerca de ellos. La parte digital les ayuda a tener independencia, una vez que esa persona se adiestra puede hacer un montón de gestiones”, dijo Ferrer.

También, cuentan con el programa Silver Smart Tech, un curso en inglés para el mercado anglosajón.

Los cursos comenzarán en Kissimmee con la orientación gratuita ‘Cómo sacarle provecho a su smartphone o tabletas’, el 20 de enero en dos sesiones: 9:30 am a 10:30 am y 11:30 am a 12:30 pm. Luego se dictarán cursos básicos a partir del 27 de enero.

—

Contacto con Tecnoabuelos

Para más información visite Facebook: TecnoAbuelos, la página de Internet www.tecnoabuelos.com o llame al teléfono: 407- 982-4080,