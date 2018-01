Grupo de Trabajo analiza las prioridades de boricuas recién llegados a la Florida Central

Fue convocado por el congresista Darren Soto y plantea respuestas integrales en apoyo de los puertorriqueños que llegan a la región

Durante el primer encuentro del Grupo de Trabajo Regional para la Llegada de Puertorriqueños (Regional Task Force on Puertorrican Arrival) convocado por el congresista del Distrito 9 de Florida, Darren Soto, se expresó que la ayuda para las familias boricuas que llegan a la Florida debe ser inmediata y atender sus prioridades: vivienda asequible, educación, trabajo y salud, entre otras.

“Nosotros necesitamos todos nuestros funcionarios a nivel local, estatal, federal para tener ideas en común. Hoy, nosotros estamos hablando, qué nosotros podemos hacer en Florida Central para ayudar a las personas que están llegando de Puerto Rico en hogares, educación, servicios de salud… Pensé que esto era importante para tener todas estas partes del gobierno para tener un plan comprensivo para la Florida Central”, precisó el congresista Soto.

El grupo bipartidista compuesto por funcionarios electos de los condados Orange, Osceola, Seminole y Polk se dió cita en la sala de sesiones del Condado Osceola con el fin de unir ideas y brindar soluciones a diferentes escenarios que enfrentan los más de 280,000 personas que han llegado a la Florida tras la devastación que causó el huracán María en Puerto Rico. A más de 100 días del desastre natural aún quedan muchos hogares sin luz y continúan los esfuerzos de recuperación.

“Hay que actuar de inmediato”, fue el clamor del representante estatal Carlos Guillermo Smith, quien dijo que fue una reunión muy productiva en la que se propusieron soluciones viables que pueden ser implementadas.

Se coincidió en que la extensión de fondos para el programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio (TSA, por sus siglas en inglés) es la prioridad número uno en la lista de prioridades. La Agencia de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que otorga recursos para el pago de hoteles, extendió el TSA hasta el 20 de marzo. El programa ha asistido a más de 1,300 familias de Puerto Rico en Florida.

Smith resaltó que le preocupan muchas familias que están viviendo en los hoteles y que dependen de esta ayuda urgente y necesaria, pero los exhortó a no perder las esperanzas y que contacten a FEMA: “me reuní con FEMA y les hablé de la gente que estaba durmiendo en los carros, y me aseguraron que están haciendo todos los esfuerzos para ayudar”.

Ante esta situación, el congresista Soto y líderes de ambos partidos enviaron una carta a FEMA pidiendo la extensión de estos fondos para seguir asistiendo a estas familias, por un período de 180 días, mientras, Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, lo hizo también para una extensión de dos meses. Al final esa extensión se concedió hasta el 20 de marzo.

De igual forma, Smith agregó que ya tienen una serie de peticiones para el gobierno estatal y federal que esperan tengan una respuesta efectiva y rápida ante la situación que viven las familias que han llegado a la región y se espera siga el éxodo de la isla.

Además, Smith volvió a visitar Puerto Rico antes de esta reunión junto al senador de Florida Bill Nelson. Constataron que aún hay mucho trabajo por hacer. “Esto es una tragedia, la Administración de Trump y el Congreso no tienen la urgencia, no están haciendo mucho para tener los recursos… Con el Senador Bill Nelson visitamos Las Piedras, en Puerto Rico, y las personas están bien tristes, no tienen energía eléctrica, están usando generadores para escuelas y hospitales, y muchos puertorriqueños están pensando en venir a la Florida, así que hay mucho trabajo en la isla y aquí, en la Florida Central para más de 200,000 puertorriqueños que han llegado aquí”, dijo Smith.

Agregó que tienen un proyecto de ley que está en el Senado, donde espera sea aprobado para tener más fondos por desastres y explicó que la ayuda debe ser también para aquellos que no pueden permanecer en los hoteles por el tamaño de las familias.

En este sentido, las comisionadas Janer y Sandoval, del Condado Osceola, destacaron la gran necesidad que existe en sus distritos donde han llegado las familias de Puerto Rico, sea porque tienen familiares o amigos con los cuales viven mientras muchos están en los hoteles pequeños de la carretera 192, en Kissimmee. Para la comisionada Sandoval, quien propuso convertir los pequeños hoteles en centros de estadía a largo plazo, “ellos necesitan también ayuda del estado, vamos a trabajar juntos”.

Mientras, la comisionada Janer dijo que hay que motivar y atraer a los desarrolladores de vivienda con incentivos y crear más unidades de vivienda asequible: “la necesitad está aquí, he hablado con muchas de estas familias en el Centro de Ayuda del Huracán María en Osceola y la mayoría de la gente está aquí para quedarse, especialmente los que tienen niños, no quieren que sus hijos estén de escuela en escuela”.

A lo que coincidió el representante René Plasencia: “la mayoría de la gente que llegó aquí no quiere regresar a Puerto Rico. La mayoría se va a quedar aquí, y encontrar empleos, vivienda asequible, a este punto es la única opción para ellos, porque tienen familiares, amigos o han venido de vacaciones aquí”.

Entre tanto, el representante John Cortés también habló del sentido de urgencia para estas familias: “no tenemos viviendas asequibles, hagamos algo al respecto. Estoy intentando ser positivo, pero tenemos que tener vivienda asequible y las necesitamos ahora, espero que todos podamos hacer algo. Esto no es un juego, es la vida real, estas personas no pueden vivir en moteles”.

La representante Amy Mercado coincidió con este pedido y dijo que teniendo estas conversaciones es que van a lograr resultados.

Existen más de 2,400 nuevos estudiantes en las escuelas del Condado Osceola, que llegaron de Puerto Rico, indicó Kelvin Soto, miembro de la Junta Escolar de Osceola: “En una escuela elemental son 900 estudiantes. Cada semana, nos están llegando más. Hemos pedido al estado que nos den más fondos para construir escuelas, porque muchos se van a quedar a vivir aquí y así contratar más maestros, más trabajadores sociales”.

Además dijo que están abogando para que estudiantes de tercero y cuarto año de Puerto Rico puedan ser asistidos y logren graduarse: “queremos asegurarnos de que se gradúen, estamos pidiendo que se les den los exámenes para graduarse en español, porque creemos que es justo en estos momentos”.

Asistieron a esta primera reunión: Viviana Janer, comisionada del Distrito 2 de Osceola; Peggy Sandoval Choudry, comisionada del Distrito 1 de Osceola; Angela Eady, comisionada de Kissimmee; René Plasencia, representante estatal del Distrito 50; John Cortés, representante estatal del Distrito 43; Amy Mercado, representante estatal del Distrito 48; Carlos Guillermo Smith, representante estatal del Distrito 49; Kelvin Soto, miembro de la Junta Escolar de Osceola y Amy Lockhart, presidenta de la Junta Escolar de Seminole.

También estuvieron presentes los congresistas de Florida Darren Soto, Val Demings y Stephanie Murphy; y Brandon Arrington, comisionado de Osceola. Miembros de las Juntas Escolares de los condados Orange, Osceola, Polk y Seminole forman parte de este Grupo de Trabajo.

Su siguiente reunión está prevista para llevarse a cabo a principios de enero.