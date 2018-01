5 películas que ni te imaginas que puedes ver en Netflix

Estas películas no son tan comerciales pero te harán pasar un gran momento

Si esta tarde no tienes más ganas que las de quedarte enfrente de la pantalla con un tazón de palomitas y un buen vaso de refresco a disfrutar de una buena película y nuestro servicio de “streaming” favorito no nos fallará esta vez.

Hemos buscado algunos de los mejores títulos que Netflix tiene para nosotros, varios de ellos totalmente inesperados, pues esta vez no te estamos hablando de cine puramente “comercial” sino de ese que irías a ver a la Cineteca o bien a un cine club. Así, si quieres pasar una buena tarde de cine desde la comodidad de tu sofá, te damos cinco títulos que están al alcance de tu Smart TV, lap top o incluso de tu Smartphone sin hacer mucho esfuerzo. Aquí los tienes. 1- Let Me In (2010)

2- Only Lovers Let Alife (2013)

3- Swiss Army Man (2016)

4- Frank (2014)

5- What We Do in the Shadows (2014)