Conoce los mejores 5 modelos 2018 de Acura

Conoce los mejores modelos que Acura presenta a sus compradores en 2018

Como hemos hecho a lo largo de este año, mostramos los cinco modelos mejor calificados de cada una de las marcas que tienen presencia en el mercado de los Estados Unidos.

Hoy es el turno de Acura, marca que compite en el país con seis modelos 2018, y de los cuales te decimos cuáles son los cinco que más recomendamos adquirir.

Esta vez dejamos fuera el Acura NSX, y no porque su calidad es mala, pues está clasificado como el mejor coupé del mercado, sino porque su costo de 156 mil dólares lo deja fuera del alcance del mercado en general.

Aquí los modelos que recomendamos:

1- Acura ILX

Este compacto es el más pequeño entre los japoneses de lujo. Sus 200 hp lo hacen un vehículo razonablemente potente, aunque no se acerca a los líderes de su gama como el Honda Civic. Sus precios van de los 28 a los 35 mil dólares.

2- Acura RLX

Este vehículo compite con los medianos entre los que se encuentran el Audi A7 o la Clase E de Mercedes Benz. Pese a que sufrió cambios en su interior que ahora se muestra más lujoso y espacioso, Acura resistió a cambiarle el nombre. Su precio va de los 55 a los 62 mil dólares.

3- Acura RDX

Esta SUV de tamaño medio es una buena opción, aunque según los estudios, no está cerca de los líderes del sector como el Jeep Grand Cherokee o la Kia Sorento. Aunque se dice que los cinco pasajeros pueden disfrutar del lujo y el confort, lo cierto es que si no vas a delante, no será tan divertido. Los costos van de los 35 a los 44 mil dólares.

4- Acura TLX

Bonito por dónde se le vea, lleno de lujo, compite abiertamente con otros de la gama como el Mazda 6, Honda Accord y el Ford Fusion, es quizá el más amplio de entre los autos extranjeros, pero ojo, no por eso el mejor. Sus costos empiezan en los 33 mil dólares y superan los 46.

5- Acura MDX

Fuera del NSK, el MDX es lo mejor que Acura nos puede ofrecer. Una de las mejores SUV de lujo de todo el mercado, a la altura del Mercedes GLS o el Bentley Bentayga, es también de las más vendidas pese a que sus costos arrancan en 44 mil y superan los 58 mil dólares.