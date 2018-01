Maripily se copia del desnudo de Ricky Martin

Hoy me voy a dormir a lo @ricky_martin con este frío desde mi balcón y deseándoles a todos dulces Sueños!!!😇 #laquepuedepuede #Boricuapower #momfit #espiritulibre #sincomplejos #noaptoparacardiacos🙉 #noaptoparalosenvidiosos🤫 #nopainnogain 🤭

A post shared by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Jan 4, 2018 at 6:03pm PST