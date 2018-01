Premios Globos de Oro 2018: el film La forma del agua y la serie Big Little Lies, las más nominadas

La película de Guillermo del Toro y el drama de HBO se impusieron en las candidaturas de cine y televisión donde también hubo muchas sorpresas y omisiones

La forma del agua, el cuento de hadas de Guillermo del Toro ubicado en la Guerra Fría, encabezó las nominaciones a los premios Globos de Oro 2018 con siete candidaturas que incluyen mejor película; actriz (Sally Hawkins); guión y dirección. El film se medirá por el máximo honor con Llámame por tu nombre, Dunkerque, The Post: los oscuros secretos del Pentágono y Tres avisos por un crimen (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). En cuanto a las nominadas a mejor película de comedia y/o musical, estas son The Disaster Artist: obra maestra , ¡Huye!, Lady Bird, The Greatest Showman y I, Tonya.

Por otro lado, en el apartado televisivo, el drama de HBO Big Little Lies lideró con seis nominaciones, incluidas las de mejor miniserie; actriz ( Nicole Kidman y Reese Witherspoon ); actriz de reparto (Shailene Woodley y Laura Dern) y actor de reparto (Alexander Skarsgard). En consecuencia, se espera que tenga el mismo desempeño que en los Emmy, como The Handmaid’s Tale, que también obtuvo nominaciones al mejor drama, actriz (Elisabeth Moss) y actriz de reparto (Ann Dowd).

Las debutantes en los Globos de Oro. Asimismo, las candidaturas televisivas nos brindaron algunas bienvenidas sorpresas. Rachel Brosnahan y la comedia de Amy Sherman-Palladino que protagoniza, The Marvelous Mrs. Maisel, lograron merecidas nominaciones. Asimismo, la joven intérprete Katherine Langford obtuvo una candidatura por su complejo rol en 13 Reasons Why de Netflix y Jessica Biel , quien llevó adelante The Sinner desde su protagónico hasta su rol como productora ejecutiva, tienen motivos para festejar. La actriz también está nominada por primera vez en la categoría de mejor intérprete de miniserie. ¿Otra debutante? Alison Brie, quien obtuvo una nominación por su actuación en la comedia Glow.

El efecto Kevin Spacey. Los Globos de Oro son la plataforma más prominente en lo que va de la temporada de premios de Hollywood que confronta el panorama post- Harvey Weinstein. De hecho, entre los nominados a mejor actor de reparto está Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin Spacey en el film All the Money in the World de Ridley Scott, realizador que también aspira a un premio el 7 de enero, cuando se lleve a cabo la ceremonia de la Prensa Extranjera. El largometraje, que debió ser parcialmente rodado por segunda vez por el cambio de actor, dio el batacazo en las nominaciones, dado que también ingresó su actriz, Michelle Williams, quien no estaba en ninguno de los pronósticos.

¡Huye! y Llámame por tu nombre no tuvieron el desempeño esperado. La película de Jordan Peele no sólo fue injustamente ubicada en la categoría cómica – se trata de una reflexión sobre el racismo en un contexto aterrador – sino que además su director no logró obtener una nominación, ni como mejor realizador ni como mejor guionista. Por otro lado, el film basado en la novela de André Aciman sí consiguió nominaciones para sus protagonistas, Armie Hammer y Timothée Chalamet, y es uno de los candidatos al mejor drama del año.

Sin embargo, las omisiones en mejor guión original para James Ivory y en mejor canción (“Mystery of Love” de Sufjan Stevens) resultan particularmente llamativas. Recordemos que tanto en las nominaciones a los Independent Spirit Awards como en las de los Critics’ Choice, los largometrajes de Peele y Guadagnino fueron muy bien recibidos. Asimismo, Greta Gerwig también quedó fuera de la categoría mejor dirección por su ópera prima Lady Bird, probando que el camino para las mujeres cineastas siempre es más difícil.

The Big Sick, ausente por completo. Si hablamos de omisiones relevantes, entonces es imposible no mencionar lo sucedido con la película de Michael Showalter escrita por Kumail Nanjiani y su esposa, Emily V. Gordon. La comedia romántica protagonizada por el actor y Zoe Kazan fue descartada en su categoría e incluso la gran favorita para llegar al Oscar como mejor actriz de reparto, Holly Hunter, tampoco apareció en la categoría secundaria. El poco cariño que le dio la Prensa Extranjera de Hollywood a The Big Sick se contrapone a la lista anunciada hace unos días por el American Film Institute, que la había elegido como una de las mejores películas del año.

Robert Pattinson y Jake Gyllenhaal no lo lograron. A pesar de haber recibido muy buenas críticas por sus actuaciones en Good Timey Stronger, respectivamente, a los intérpretes no les fue suficiente para obtener una nominación en los Globos de Oro. De todas formas, habrá que aguardar la decisión de los SAG (el Sindicato de Actores), que en dos días anuncia sus candidatos. Hasta el momento, el panorama no se ve muy bueno para Pattinson y Gyllenhaal en sus aspiraciones al Oscar, pero ambos tendrán revancha en los Independent Spirit Awards y en los Critics’ Choice, donde sí aspiran al premio que, a esta altura de la “competencia”, parece estar entre Gary Oldman y Timothée Chalamet.

Madre!, ausente con aviso. Era de esperarse: la polémica película de Darren Aronofsky no fue del agrado de la Prensa Extranjera, que no la destacó en ninguna categoría. Si bien Jennifer Lawrence hizo campaña para obtener una nominación – al fin de cuentas, siempre fue una favorita de los Globos de Oro -, su carisma en la previa al Oscar no le rindió frutos y fue opacada por la mala recepción que tuvo el film de su ex pareja.