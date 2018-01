Grave enfermedad hizo que una pareja se comprometiera y se casara el mismo día

Los novios se casaron dos horas después de que ella dijera que "sí". El novio había planificado la boda con anticipación, incluso le había comprado el vestido.Te contamos por qué lo hizo

¿Has oído hablar de alguna pareja que se compromete y se casa el mismo día?

Este fue el caso de Nicole Carfagna, ahora Nicole Ríos, y Danny Ríos, que se dieron el “sí” menos de dos horas después de que él le propusiera matrimonio a ella.

La pareja acaba de volver a Smithtown, en el estado de Nueva York, de un viaje a Disney World por el cumpleaños de Nicole.

De regreso a casa, la mujer vio una serie de luces en el camino de entrada. Fue en diciembre.

“Pensé que la madre y el padrastro de Danny habían decorado nuestra casa por Navidad”, contó Nicole en su blog personal In The Loop, el sábado.

“Pero Danny me cogió de la mano y me llevó hasta una gran carpa en nuestro patio trasero. Nuestra familia estaba ahí fuera”, detalló.

“Detrás de mí, escuché a Danny diciendo ‘sabes cuánto te amo, ¿verdad?’. Ahí me di cuenta de que estaba a punto de pedirme matrimonio”, dijo.

“Cuando entramos en la carpa, vi que había más familiares y amigos. Danny me llevó al medio y me pidió matrimonio. Estaba tan feliz que no podía creerlo”, recordó.

Sin embargo, la propuesta de matrimonio fue solo la primera sorpresa de la noche para Nicole.

Enfermedad

“Dije hola a todos (en la carpa) y Danny me pidió que entrara a la casa y hablara con él”, escribió la novia. “Supuse que él solo quería procesar lo que acababa de pasar”.

“En el dormitorio, me dijo que me amaba y me dijo: ‘Si quieres, tengo todo listo para casarnos’“, contó.

“Había un vestido y un esmoquin colgando en el dormitorio. Su padre había sido ordenado pastor esa mañana. No había presión (para casarme en ese momento) porque nuestros amigos y familiares pensaban que era solo una fiesta de compromiso, él me dijo que lo pensara”, agregó.

Pero ¿por qué tenía Danny tanta prisa?

Nicole sufre de lupus, una enfermedad autoinmune sin cura que se ve agravada por el estrés.

Este mal puede afectar varias partes del cuerpo, incluyendo la piel, articulaciones y órganos internos.

Los síntomas varían en severidad e incluyen cansancio extremo, erupciones en la piel (especialmente en la cara, las muñecas y las manos) y dolor en las articulaciones e inflamación, entre otros.

En 2015, la cantante Selena Gómez, que padece esta afección, recibió quimioterapia para tratarla y en septiembre de 2017, un trasplante de riñón.

Para evitarle a Nicole la tensión y la ansiedad de planear una boda, Danny preparó todo el evento para ella.

Respuesta

Nicole aseguró que no necesitaba pensar si quería casarse o no.

“Todos mis nervios y mi ansiedad desaparecieron porque sabía que quería casarme con él. Simplemente dije que sí”, señaló.

Nicole reconoció que no se hubiera enfrentado bien a la planificación de una boda.

“El estrés no cae bien con el lupus. Habría estado enferma la mayor parte del tiempo, no lo hubiera disfrutado“, afirmó.

“Ha habidos momentos muy difíciles en los que he estado enferma y Danny me ha ayudado con todo”, sostuvo.

“¿Qué hubiera pasado si planeábamos la boda y el día elegido me enfermo? Así que esta sorpresa evitó todo ese estrés”, comentó.

Danny había elegido el vestido de novia con ayuda de la madre de Nicole y lo compró en dos tallas. El más pequeño le quedó perfecto a la que fue su prometida por solo un par de horas.

Pese al tiempo breve, Nicole dijo que todo se desarrolló sin ningún problema, incluyendo la elección de un “hombre de honor” (equivalente masculino de dama de honor).

“Alguna vez había bromeado con mi hermano Mike sobre que él fuera el padrino, porque es mi mejor amigo”, dijo.

Precisamente otra de las sorpresas de la noche ocurrió cuando Nicole se estaba alistando. Mike entró a su habitación y le pidió cumplir la función que habían imaginado.

Para ella, “eso fue lo mejor de todo“.

Nicole añadió que “la boda fue perfecta, rodeados de la familia y amigos” y que se sintió “muy amada”.

“Fue como un cuento de hadas”, aseguró.