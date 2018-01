‘Gullit’ Peña dice haber madurado, mientras en Cruz Azul niegan sueldo estratosférico

El jugador que llega a la 'Máquina' a préstamo por un año desde Escocia ya podrá alinear contra Chivas en la Jornada 2

CDMX, México – Cruz Azul gozará de una versión madura de Carlos Peña, quien reconoció cometer errores en su pasado, pero ahora tiene la idea clara de triunfar con La Máquina.

“Ya he madurado en muchos los aspectos. Estoy muy bien en mi carrera futbolística y personal. Espero lograr muchos éxitos aquí”, relató el “Gullit” durante su presentación como cementero.

“Ya soy un jugador maduro, en lo personal y futbolístico. Todo el mundo comete errores, no creo que haya alguien que no cometiera en su vida pero vengo tranquilo. Con madurez para triunfar aquí“.

Peña ha sido señalado en su carrera como un jugador indisciplinado, críticas que las hace a un lado.

“Estoy acostumbrado a que me critiquen. No tengo ningún problema, disfruto lo que hago que es el futbol. En Chivas tuve un buen primer torneo y el segundo ya tuve un bajón. Estoy acostumbrado a las críticas y no me preocupa”, dijo.

Descartó que sea un retroceso en su carrera regresar al futbol mexicano.

“El futbol mexicano es igual de competitivo como el de Escocia. No es un retroceso en mi carrera. Vengo aquí a hacer bien las cosas y triunfar con el equipo“, expuso.

¿Y el sueldo?

Carlos Peña no ganará medio millón de pesos a la semana, afirmó el director deportivo de Cruz Azul, Eduardo de la Torre.

“El sueldo que va a recibir, por ahí escuché que va hacer el mejor pagado, no sé. Lo único que puedo decir es que las cifras oficiales distan mucho de lo que ustedes manejan“, dijo el directivo.

Ayer, The Daily Record británico publicó que Peña ganaría 20,000 libras a la semana, lo que equivale a 521 mil pesos.

De la Torre no mencionó el sueldo oficial pero sí que La Máquina se hará cargo de cubrirlo por completo.

El “Gullit” llega por un año de préstamo y en caso de cumplir las expectativas se le puede comprar, descartando que el tema económico lo haya animado a dejar el Rangers de Escocia y regresar a la Liga MX.

“Mi compromiso siempre lo he tenido desde que salí de mi casa a los 13 años. Salí con un sueño de jugar en Primera División, jugar un Mundial. Ese compromiso siempre lo he tenido. Vengo a esta gran institución a hacer bien las cosas”, sostuvo.

Respecto al tema extracancha, la directiva de La Máquina apelará a la madurez del jugador y a su vez se le dará todo el apoyo.

“Seguramente si en su momento hubo críticas es porque hubo algún tipo de comportamiento. Nosotros lo que hacemos es apelar a esa madurez después de haber salido de León, pasar por Chivas y al fútbol escocés. No es fácil.

“Eso al jugador le da otra perspectiva. Hemos hablado con Carlos, se le acepta ese pasado. No se va a borrar, va a estar ahí, existió. Lo que se puede hacer entre él y el equipo es que viva el aquí y ahora. Sabe del compromiso”, explicó el director deportivo.

-¿Se le leyó la cartilla al jugador?

“Ese término es inaceptable. Leer la cartilla, ¿eso qué es? Poner condiciones claras, por supuesto, pero hay un reglamento general y es un jugador más. Debe acatar ese reglamento como todos”.

El “Yayo” recordó que si se le apoya a los jugadores foráneos para vivir un segundo periodo en la Liga MX por qué no a los nacionales.

“Siempre escucho que se debe apoyar a los mexicanos, porque al extranjero se le dan segundas oportunidades y cuando se le da al mexicano parece ser que está mal y actuamos de una manera equivocada. Es una contradicción muy grande que no entiendo”, sostuvo.

Peña ya cuenta con todos los documentos necesarios para debutar este sábado ante Chivas en la Jornada 2 del Clausura 2018, todo dependerá del visto bueno del técnico Pedro Caixinha.

En el mismo estado se encuentra Walter Montoya, quien mañana obtiene su visa de trabajo y podrá ver actividad el fin de semana.