Katy Perry vive ‘en la cuerda floja’

La cantante asegura que la fama no es lo que más le atrae de su carrera

Aunque Katy Perry es sin duda una de las artistas más exitosas de los últimos tiempos, lo cierto es que a lo largo de los últimos años su vida personal ha conseguido eclipsar en más de una ocasión a su carrera. Desde su romance con John Mayer, que habría dado pie a su archiconocido enfrentamiento con Taylor Swift, o su breve matrimonio con Russell Brand pasando, más recientemente, por su noviazgo con el actor Orlando Bloom, al que podría haber dado una nueva oportunidad; cualquier cambio en su situación sentimental acaba dando pie a un sinfín de rumores con los que a ella le toca lidiar durante sus apariciones públicas y entrevista.

“Es como hacer equilibrios en la cuerda floja“, ha explicado al respecto. “No tienes porque contestar a todas las preguntas que te hagan, no es que estés bajo juramento ni nada parecido. Y tampoco tienes que ir dejando pistas al respecto en las redes sociales si no quieres hacerlo”, ha asegurado durante su encuentro con la prensa tras uno de los paneles de ‘American Idol‘ celebrado en Los Ángeles.

La esfera virtual es una plataforma en la que Katy reina por derecho propio –ha sido la primera persona en alcanzar los cien millones de seguidores en Twitter– pero que utiliza con una gran precaución. Pese a que comprende que algunos de sus compañeros cedan parcelas de su intimidad a cambio de conseguir más popularidad en Instagram o cualquier otra app y utilizarlas a cambio para promocionar sus últimos trabajos, ella prefiere abordar ese mundo con otra actitud.

“Alguna gente sí las utiliza en ese sentido y es una herramienta más“, reconoce. “A ver, la fama y todo eso es una consecuencia de lo que hago, no es a lo que yo quería dedicarme. Lo único que siempre he querido hacer es contar historias, cantar y conectar con la gente“, alega.