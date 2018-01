Ninel Conde se defiende de quien la acusa de drogarse

“El Karma no es sinónimo de venganza. El Karma es el equilibrio cósmico, la ley de causa y efecto. Todo lo que va vuelve. El Karma es sinónimo de justicia.” Yo vivo tranquila sabiendo que no hago nada más que cuidar y amar a mi familia 🙏

A post shared by Ninel Conde🌟sitio Oficial (@ninelconde) on Jan 9, 2018 at 9:03am PST