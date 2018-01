La “mujer más velluda del mundo” decidió depilar su rostro por amor

Supatra Susuphan ingresó hace un par de años al libro de los Récord Guinness por padecer síndrome de Ambras, pero hoy luce totalmente distinta

Hace un par de años, una chica originaria de Bangkok, Tailandia, llamada Supatra Susuphan, ganó popularidad a nivel mundial al ingresar en 2010, cuando tenía tan solo 11 años, al libro de los Récord Guinness por ser “la mujer más velluda del mundo”.

“Natty”, como su familia y amigos llaman a esta chica, padece el llamado síndrome de Ambras, popularmente conocido como síndrome del hombre lobo, el cual se caracteriza por la cantidad excesiva de vello en todo el cuerpo, incluida la cara.

Debido a su padecimiento, “Natty” ha sido víctima de bullying por parte de otros chicos de su edad, pero esto no ha mermado su confianza. “No me siento diferente al resto y tengo muchos amigos en la escuela…Ser peluda me hace especial”, comentó Natty a la gente de la organización de los Récord Guinness.

Sin embargo, años después, todo parece indicar que su vida ha cambiado por completo, pues como cualquier joven de su edad, el amor ha tocado a su puerta, lo cual la habría motivado a hacer un cambio radical a su imagen, dejando atrás su rostro lleno de vello para lucir hoy uno completamente limpio.

Resulta ser que hoy, a sus 17 años, Supatra es una mujer casada, lo cual le ha dado un giro radical a su imagen, la cual ahora cuida más y por ende, ha decidido no lucir más su rostro lleno de vello, lo cual presume con orgullo en sus redes sociales.