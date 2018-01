¿Se odian Ariadne Díaz y Grettel Valdéz?

Las actrices trabajan juntas en la telenovela "Tenías que ser tú"

La nueva telenovela de Televisa, “Tenias que ser tú“, inició sus grabaciones en el sur de la Ciudad de México bajo la producción de la exitosa creadora de telenovelas, Mapat. Esta historia será protagonizada por Ariadne Díaz, Andrés Palacios, Rossana Nájera y Grettell Valdéz.

Existe un rumor que entre Díaz y Valdéz no hay una buena relación, cosa que complicaría el trabajo de la producción, pero la productor se encargó de poner un alto a los chismes.

“Entre ellas el día de hoy hay una buena relación, de hecho andan muy de amigas y eso me agrada. Ellas trabajaron juntas en la obra del productor Omar Suárez, ‘Las Arpías’, no sé si tuvieron fricciones ahí, pero la telenovela las ha unido, es por eso que me siento tranquila de tener en mi equipo a estas mujeres maravillosas”, señaló Mapat.

Comentó que durante las grabaciones, ninguna de las dos ha mostrado actitudes negativas. “Las dos son muy profesionales, hasta el día de hoy no ha sucedido ningún conflicto y ni sucederá, porque las dos son muy inteligentes, nadie está obligado a que todo mundo te caiga bien, pero sí a ser un buen compañero y profesional”.