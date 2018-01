Dulce María recibió cientos de halagos por esta foto sin maquillaje

La exRBD se mostró al natural con sus seguidores de Instagram

Sin duda alguna, Dulce María es una de las famosas que más expectativa genera entre sus seguidores.

Después de encarnar a Roberta, en la telenovela “Rebelde” de Televisa, la también cantante ganó gran popularidad con su carrera musical. Por eso, las fotos que comparte en las redes sociales, generalmente llaman la atención.

Esta vez, la mexicana sorprendió al subir una imagen a cara lavada que despertó algunos cuantos comentarios maliciosos, pero evidentemente, cientos fueron positivos.

“Bella Hermosa Preciosa Divina Quédate siempre así”, “Linda así es, no necesitamos maquillaje, lo que vale es nuestros sentimientos”, “Eres naturalmente hermosa. Te quiero”, fueron tan solo algunos de los piropos.

“La vida es bonita, no importa la situación que estés viviendo…el simple hecho de vivir es un regalo, mientras tengamos los ojos abiertos apreciemos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto, no dejemos de sorprendernos con la naturaleza, la inocencia y aunque a veces nos cansemos no hay que renunciar a nuestros sueños. Buen día queridos Guerreros de la vida”, escribió la exRBD, de 32 años, como epígrafe de la foto donde se la ve sin una gota de maquillaje y que hasta el momento cuenta con más 76 mil ‘Me gusta’.