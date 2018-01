¿Qué debo hacer si ICE llega a mi lugar de empleo?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un indocumentado que desea saber qué hacer si agentes de inmigración llegan a su lugar de empleo

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Estoy viviendo y trabajando ilegalmente en los Estados Unidos. ¿Qué debo hacer si agentes de inmigración hacen una redada en mi lugar de empleo? –Silvia M.

Silvia, el gobierno federal periódicamente hace investigaciones y operativos en negocios que sospechan emplean a trabajadores indocumentados. Como vimos esta semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó operativos en casi 100 tiendas 7-Eleven alrededor del país y arrestó a más de 20 personas.

Toda persona que vive en los Estados Unidos tiene derechos constitucionales. Esto incluye a personas indocumentadas. Si ICE visita tu lugar de empleo, los agentes deben tener una orden de cateo válida u obtener el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas privadas del negocio.

Guarda la calma

Es de suma importancia guardar la calma durante un operativo migratorio. No dejes que te entre el pánico y no salgas corriendo, ya que podrías ser identificada como una indocumentada tratando de huir. Si tienes miedo y sientes la necesidad de irte, trata de caminar tranquilamente hacia la salida.

Si un agente de inmigración te para, pregúntale si puedes irte. Si te dice que no, no debes intentar escaparte o resistir arresto.

Guarda silencio

Si te hacen preguntas, tienes derecho de permanecer callada y no responder a las preguntas del agente de inmigración. Por ejemplo, no tienes que decir tu país de origen o cómo entraste a los Estados Unidos.

Es muy importante que le comuniques claramente al oficial migratorio que deseas permanecer callada para que paren de hacerte preguntas.

No tienes obligación de responder preguntas. También, tienes derecho de no mostrar documentos de identidad extranjeros.

Si los agentes intentan agrupar a los empleados por estatus migratorio y te piden que te pares en un grupo de acuerdo con tu estatus migratorio, no tienes que hacerlo. Si lo haces, y eres indocumentada, estás confirmándole ese estatus a los agentes. En una situación semejante, otra opción es pararte en un área que no está designada para un grupo en particular – aunque estés sola.

Recuerda: nunca debes mentir a un oficial de inmigración o presentar documentos falsos.

Tienes derecho hablar con un abogado de inmigración y tu representante consular

Si eres detenida o arrestada, tienes derecho a contactar a un abogado de inmigración y a tu representante consular.

Debes expresarle claramente al agente de inmigración que deseas hablar con un abogado u oficial consular. Insiste en tu petición hasta que te permitan comunicarte con estas personas que pueden ayudarte.

No respondas preguntas de los agentes si tu abogado no está presente y no firmes documentos legales, al menos que entiendas el contenido y tu abogado te autorice hacerlo.

Silvia, estás en una situación delicada. No esperes a caer en una redada. Visita a un abogado de inmigración lo más pronto posible para determinar si calificas para algún beneficio migratorio que te permita vivir legalmente en los Estados Unidos. Si eres elegible, lo más recomendable es que comiences los trámites migratorios inmediatamente.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos y presentador de segmentos televisivos de inmigración de El Abogado a Tu Lado en NY1 Noticias. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.