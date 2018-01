¿Es Rihanna el ‘crush’ de Demi Lovato?

Tiene una sorprendente obsesión por ella

Desde que en 2016 rompiera su relación con el actor Wilmer Valderrama, pillando por sorpresa a todo el mundo del entretenimiento, a Demi Lovato se le han conocido un par de breves romances -con el luchador Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos o el antiguo campeón de la UFC Luke Rockhold-, pero sin duda lo que más ha dado que hablar en relación con su vida sentimental ha sido su orientación sexual.

Aunque la cantante siempre se ha negado a colgarse “etiquetas”, alegando que ella ama a quien ama, en su documental ‘Simply Complicated’ reconocía que estaba abierta a salir tanto con hombres como con mujeres y ahora ha vuelto a poner de actualidad -y confirmar- los rumores sobre su bisexualidad a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

.@DDLovato told me how she’s found her inner confidence. pic.twitter.com/6zBe8JUxEH — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 15, 2018

Aprovechando la buena química que existe entre las dos, la presentadora le propuso un curioso juego conocido como ‘Who would you rather?’, o ¿A quién preferirías…?, que consistía en que Demi eligiera entre dos celebridades y, una vez hecha su elección, se le presentaba una nueva opción para que decidiera de nuevo entre esas dos personas, y así sucesivamente. Sorprendentemente, la estrella ‘ganadora’ -en función del criterio particular de Demi- fue su compañera de profesión Rihanna, a quien prefirió por encima de Harry Styles, Zac Efron, Milo Ventimiglia, Drake, Chance the Rapper o Rita Ora. El único que consiguió hacerle sombra momentáneamente fue Niall Horan, aunque cuando la intérprete de ‘Umbrella’ volvió a aparecer como opción en contraposición con Kristen Stewart, Demi se decantó de nuevo por ella sin pensárselo dos veces, dando a entender que a sus ojos es la mujer perfecta.

“¡Llámame Kristen!”, bromeaba Demi antes de que la foto de la de Barbados apareciera en pantalla y le hiciera dejar de lado a la actriz de ‘Crepúsculo’.

Pese a la naturalidad con la que Demi se prestó a ese divertido juego, lo cierto es que a la intérprete -que realiza una intensa labor en defensa y apoyo del colectivo LGBTQ- le molesta en parte que se otorgue tanta atención a con quién se acuesta o se levanta.

“Tengo la sensación de que siempre estamos buscando un titular llamativo, y todos se mueren de ganas de ser los primeros que revelen cuál es mi orientación sexual. Y a mí me parece que es un tema completamente irrelevante cuando se trata de la música. Sí, defiendo aquello en lo que creo y que me apasiona, pero me gusta mantener mi vida personal lo más en privado posible, sobre todo cuando se trata de con quién salgo o me acuesto porque no tiene nada que ver con mi trabajo”, aseguraba recientemente al portal PrideSource.