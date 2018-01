Reporte: Donald Trump quería trio bisexual con actrices porno

La actriz porno Alana Evans contó su versión de los hechos

Según un informe de The Daily Beast, la actriz porno Alana Evans, fue invitada por su amiga y también actriz para adultos, Stormy Daniels para pasar la noche juntas con Donald Trump.

“Fue el segundo día de nuestro viaje, estábamos en un hotel, y el hotel tenía ventanas enormes por lo que podría ver a la gente fuera. Cuando vi a Stormy, abrí la puerta, la llamé” aseguró Evans al Daily Beast.

“Stormy dijo que conoció a Donald Trump durante un torneo de golf y que se supone que esa noche se vería con él y que quería que los acompañara. Stormy me dijo que Donald sabía exactamente quién era y que quería conocerla”.

Más tarde esa noche después de regresar a su habitación del hotel, Evans dijo que Daniels la llamó una y otra vez pero que ella no estaba interesada en estar con los dos.

“Me llamó cuatro o cinco veces, las dos últimas llamadas de teléfono ya estaba con Donald [Trump] y yo le puede oír, estaba hablando a través del teléfono diciendo, “Oh, vamos Alana, vamos a tener un poco de diversión! ¡Vamos a divertirnos un poco! Ven a la fiesta, te estamos esperando”. Y yo quedé impresionada, !OMG es Donald Trump! Los hombres como él me asustan porque tienen demasiado poder y esto fue mucho antes de su nominación presidencial. Así que decidí no ir y apagué mi teléfono”.

Evans le dijo en exclusiva a The Daily Beast que habló con Daniels al día siguiente para disculparse por no haber aceptado la invitación, y le preguntó que cómo le fue con Trump. “Ella me dice, ‘Todo lo que voy a decir es: Terminé con Donald en su habitación de hotel. Imagínate lo que fue cuando me persiguió alrededor de su habitación en sus “tighty-whities”. Luego le dijo que le ofreció las llaves a sus condominios en la Florida, a lo que Evans respondió, “Wow Creo que tuviste una buena noche, y esa fue la última vez que hablamos del tema”.

Por su parte Stormy Daniels negó esta versión de los hechos y de la noche con Trump, pero se conoció recientemente que la actriz porno hizo un acuerdo con un abogado de Donald Trump por 130,000 dólares para no contar la historia a la prensa días antes de las elecciones presidenciales el año pasado.

No obstante el encuentro entre Daniels y Trump fue confirmado por tres fuentes de la industria porno así como por una fuente adicional que trabaja en estrecha relación con con Daniels y que habló con The Daily Beast bajo condición de anonimato.