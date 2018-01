A Camila Cabello no le gusta salir con chicos famosos

"No quiero que alguien me guste solo porque es conocido"

Pese a que muchas celebridades reconocen que únicamente salen con otras estrellas como ellas al considerar que solo una persona famosa podría comprender su ritmo de trabajo y su estilo de vida -ahí está sin ir más lejos el ejemplo de la actriz Sophie Turner, que ha cumplido su sueño junto a Joe Jonas-, la joven Camila Cabello tiene una actitud bastante distinta al respecto. Cuando se trata de mantener un romance con un compañero de profesión, a la cantante le da miedo que lo único que le atraiga de él sea la imagen pública que proyecta o, aún peor, que nunca llegara a conocerle debido a lo mucho que les cuesta bajar la guardia y mostrarse tal y como son a los ídolos juveniles como ella.

“Mi canción ‘In The Dark’ es básicamente una reflexión acerca de alguien a quien conocí, con quien estaba tonteando y que resultaba ser un chico famoso. Me di cuenta de que en muchas ocasiones, con la gente que son celebridades, existe una especie de fachada que no son capaces de derribar, así que es como si siempre estuvieran actuando. Yo no quiero enamorarme de un nombre o que me guste alguien solo porque es conocido… Quiero conocer a la persona de verdad, la perfección es aburrida. Eso es básicamente de lo que trata mi canción, sobre cómo yo quería conocer a su verdadero yo”, explicó la joven al locutor Zane Lowe en el programa radiofónico ‘Apple Beats 1’.

Por el momento, la intérprete no está preparada para revelar si por fin ha conseguido encontrar a un joven auténtico -conocido o anónimo- que le robe el corazón, aunque ha dado a entender que ese podría ser el caso.

“Puede que sí”, declaró evasiva cuando le preguntaron si había alguien especial en su vida.