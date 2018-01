Exnovia de Ricky Martin le manda mensaje tras su matrimonio con Jwan Yosef

Rebecca de Alba mantuvo una relación de varios años con el cantante

La exnovia de Ricky Martin, Rebecca de Alba, reaccionó al matrimonio de cantante boricua con su novio Jwan Yosef y le envió un bonito mensaje.

“El deseo es hacia él, no público. Pero simplemente te puedo decir que, cuando tú has amado a una persona con gran profundidad y ahora la quieres mucho, jamás vas a tener un sentimiento… el único sentimiento que te nace es que sea feliz y que realmente tenga una vida plena”, comentó la modelo y presentadora a las cámaras del programa “De Primera Mano”, durante la celebración de los 10 años de su fundación que apoya a niños y jóvenes con cáncer.

“Creo que (Ricky) ha tomado decisiones en su camino que lo hacen un hombre feliz. Y respeto mucho las decisiones de los demás. Yo puedo decir sobre mi vida, que además no digo casi nada, pero no me gusta hablar de la vida de los otros”, agregó de Alba.

Rebecca de Alba y Ricky Martin, comenzaron su relación a finales de los noventa, pero terminó en el año 2005 cuando ambos decidieron ponerle fin por la distancia, según han comentado en varias entrevistas.

Hace poco más de un año, de Alba reveló en una entrevista que perdió un embarazo del hijo que esperaba del cantante.