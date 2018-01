Ganadores NACTOY 2018 Auto Camioneta y Vehículo Utilitario del Año

Los Ganadores NACTOY 2018 al Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario del Año fueron el Honda Accord, el Volvo XC 60 y la Lincoln Navigator que recibieron sus premios en una ceremonia celebrada al inicio del Auto Show Detroit. Para Honda…

Los Ganadores NACTOY 2018 al Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario del Año fueron el Honda Accord, el Volvo XC 60 y la Lincoln Navigator que recibieron sus premios en una ceremonia celebrada al inicio del Auto Show Detroit.

Para Honda fue el tercer año consecutivo con un premio, luego de ganar Auto del Año con el Civic en 2016 y Camioneta del Año con la Ridgeline en 2017.

Volvo ganó Vehículo Utilitario del Año en 2016 con la XC90 y fue finalista a Auto del Año en 2017 con el sedan Volvo S90.

Para Lincoln fue el primer premio NACTOY en la historia de la compañía.

El Comité de Jurados de los Premios gAuto, Camioneta y Vehículo Utilitario del Año NACTOY 2018 anunció la lista de finalistas en el Auto Show Los Angeles en noviembre pasado, tras lo cual se llevó a cabo la tercera y última ronda de votaciones antes del anuncio de los ganadores en el Auto Show Detroit.

En la categoría del Auto del Año, los finalistas, además del Honda Accord, que recibió 277 puntos, fueron el Kia Stinger (246 votos) y el Toyota Camry (77).

En la de Vehículo Utilitario del Año, que coronó a la Volvo XC 60 246 votos, con estaban también la Honda Odyssey (182 votos) y el Alfa Romeo Stelvio (172).

Y la categoría de Camioneta del Año, ganó la Navigator con 212 votos, superando a la Chevrolet Colorado ZR2 (200) y la Ford Expedition (188) que junto a la Lincoln Navigator fueron los únicos tres vehículos elegibles en la categoría.

El proceso de votación para seleccionar a los Finalistas Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario NACTOY 2018 arracó en septiembre, cuando el Panel de Jurados -. integrado por 60 periodistas profesionales especializados en la industria automotriz de Estados Unidos y Canadá-, votaron para reducir la primera lista de candidatos a los semifinalistas.

Tras una jornada de Test Drives de los vehículos sobrevivientes, que tuvo lugar en Detroit en octubre, se realizó la segunda ronda de votación para elegir a los tres finalistas de cada categoría.

La nueva categoría de Vehículos Utilitarios se creó el año pasado para diferenciar a los vehículos como pick-ups y vans de uso comercial, de los modelos para uso familiar como minivans, crossovers y SUVs, basados en plataformas de autos.

A continuación la lista de finalistas y semifinalistas a los premios North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY 2018).

Ganadores NACTOY 2018; Auto, Camioneta y Vehículo Utilitario

Auto del Año: Honda Accord

Finalistas: Kia Stinger y Toyota Camry

Semifinalistas

Alfa Romeo Giulia

Audi A5 Sportback

BMW 5-series

Honda Clarity

Hyundai Ioniq

Lexus LC500

Porsche Panamera

Subaru Impreza

Tesla Model 3

Vehículo Utilitario del Año

Ganador: Volvo XC60

Semifinalistas: Alfa Romeo Stelvio y Honda Odyssey

Semifinalistas

Audi Q5/S5

BMW X3

Buick Enclave

Chevrolet Equinox

Chevrolet Traverse

GMC Terrain

Jeep Compass

Kia Niro

Land Rover Discovery

Land Rover Range Rover Velar

Mazda CX-5

MINI Countryman

Nissan Rogue Sport

Subaru Crosstrek

Toyota CH-R

Volkswagen Atlas

Volkswagen Tiguan

Camioneta del Año

Ganador: Lincoln Navigator

Finalistas: Chevrolet Colorado ZR2 y Ford Expeditos

El año pasado, Chevrolet Bolt EV, la Chrysler Pacífica y la Honda Ridgeline fueron los ganadores de los premios Auto, Camioneta y Ganadores Utility 2017.

Javier Mota, Editor en Jefe de Autoproyecto.com, es miembro del Jurado del North American Car and Truck of the Year 2018.