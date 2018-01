Se complica la crisis del Chicharito, ahora se enfermó y es duda con West Ham

Javier Hernández fue enviado de regreso a su casa y no entrenó con el equipo

La situación de Javier “Chicharito” Hernández empeora cada vez más en la Premier League y ahora hasta pareciera que es víctima de la mala fortuna.

El delantero mexicano presenta un cuadro gripal y podría perderse el partido de este martes de la FA Cup entre el West Ham United y el Shrewsburry Town, pues este lunes fue enviado de regreso a su casa y no pudo entrenar con el equipo.

“Chicharito vino esta mañana y fue enviado a casa porque se sentía mal, y no sabemos si estará bien para mañana. Parecería ser gripe pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo bueno es que no tenemos que elegir el equipo hoy. Veremos cómo está todo el mundo por la mañana y nos daremos quien está disponible”, dijo en rueda de prens el auxiliar del técnico David Moyes.

Desde que el estratega escocés asumió las riendas del West Ham, “Chicharito” ha recuperado la titularidad e incluso pasa la mayor parte del tiempo en el banquillo de suplentes. Los rumores de su posible salida del equipo en el mercado invernal toman cada vez más fuerza.