DACA seguirá en pie sin fecha de vencimiento mientras se resuelve el juicio: procurador de California

Rectores universitarios, junto al fiscal Xavier Becerra, ofrecieron todo el respaldo de sus instituciones a los estudiantes que necesiten renovar y a los dreamers en general.

El procurador de California Xavier Becerra, cuya demanda penal logró la reactivación de DACA, dijo hoy que la posibilidad de renovar permanecerá en pie mientras dure el litigio en los tribunales y junto a los tres líderes de los sistemas universitarios del estado prometió seguir ayudando y luchando por la comunidad de “dreamers”.

No se sabe cuánto tiempo pasará entre la reanudación del programa DACA -sólo para renovaciones-, ocurrida esta semana y el momento en el que un tribunal superior ofrezca su decisión sobre la orden del juez federal William Allsup.

Durante una reunión con la prensa junto a los presidentes y rectores de las universidades UC, Cal State y Colegios Comunitarios, que formaron parte de la demanda contra el gobierno, se hizo un llamado a los beneficiarios de DACA a aprovechar este momento.

“La orden del juez federal permite que todos los soñadores DACA que pidieron el programa en el pasado sigan adelante, es decir, pidan su renovación, sigan adelante con sus vidas, su educación, su trabajo”, dijo Becerra.

Por su parte, la rectora del sistema de Universidades de California Janet Napolitano, explicó que al presentar su apelación en el caso, el gobierno no pidió un “stay” o sobreseimiento de la orden del juez William Allsup.

Esto hubiera implicado una decisión más rápida que una apelación sobre los méritos de la orden, que fue lo que se presentó.

“En este caso, el gobierno no pidió que se detenga esa orden, así que DACA ha resucitado como si nunca hubiera desaparecido”, dijo Napolitano, quien era procuradora de la nación cuando se instauró DACA en el 2012, bajo el gobierno de Barack Obama.

No obstante, cabe destacar, que la Agencia de Inmigración y Aduanas (USCIS) no aceptará solicitudes de personas que no hayan tenido DACA anteriormente, sino sólo renovaciones, según lo explicado por esta agencia gubernamental que maneja el programa.

Es imposible determinar cuánto tiempo pasará entre la reactivación del programa y el momento en el cual el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito o la Corte Suprema (SCOTUS) decidan actuar sobre los méritos del caso.

El Departamento de Justicia decidió apelar ante ambas instancias simultáneamente, pidiendo a SCOTUS intervenir para resolver la disputa legal.

Tanto Napolitano como los rectores de los otros dos sistemas universitarios de California, donde estudian decenas de miles de “dreamers”, tuvieron palabras de aliento y reafirmaron su apoyo a esta comunidad de jóvenes, así como ayuda concreta para procesar sus solicitudes.

“Nos sentimos orgullosos de estar con nuestros estudiantes. Tenemos a 70,000 indocumentados en nuestros colegios”, dijo el canciller Eloy Ortiz Oakley, de los Colegios Comunitarios de California. “Queremos enfatizar que estamos aquí para ayudarlos, tenemos apoyo para ellos”.

Invitó a los que necesiten ayuda para pagar la renovación de DACA a que visiten el sitio web http://www.icanaffordcollege.com/

Loren Blanchard, canciller del sistema Cal State dijo por su parte que las universidades públicas de California ven a los dreamers como parte permanente de la comunidad.

“Para nosotros son alumnos, son innovadores, son estudiantes que nos sentimos afortunados de tener con nosotros”, dijo Blanchard.

Apuntó como ejemplo a Jorge Reyes Salinas, un estudiante de pos grado que fue designado por el gobernador de California como el representante del estudiantado en la Junta Directiva del sistema universitario. Reyes Salinas vino a los 10 años a Estados Unidos con su familia, proveniente del Perú.

“Hemos visto su capacidad de liderazgo y tenemos suerte de tenerlo entre nosotros”, apuntó el canciller.

El procurador Becerra apuntó que mientras el Congreso llega a una resolución permanente para los dreamers, él seguirá luchando para protegerlos y deploró la incertidumbre con la que ahora viven ante la suspensión del programa y muy politizadas negociaciones sobre el “Dream Act”.

“La vida de los inmigrantes siempre ha sido dura”, dijo Becerra. “Pero este grupo ha probado que es tan estadounidense como cualquier otro. Siento mucho orgullo de ver la valentía con la que encaran todo lo que están viviendo”.