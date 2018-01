Lorena Herrera prepara candente video y además, presumió su trasero en la playa

En la grabación de #TocameSextoSencillo Muy pronto hermosuras! Amo este programa: @ventaneandouno Por siempre agradecida con sus palabras y apoyo!!!!!❤️❤️❤️ #Tócame #TócameSextoSencillo #LorenaHerrera #Single #ElectroGayPop #Music #Mexico #Cantante #single #Videoclip #grabación #Hit

A post shared by Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial) on Jan 17, 2018 at 4:36pm PST