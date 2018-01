¿Sherlyn embarazada?

La actriz también responde si ya se casó con su novio

La actriz Sherlyn desmiente los rumores que comenzaron a circular en Estados Unidos sobre un supuesto embarazo y una boda secreta que se cree, realizó con Francisco Zea.

“Si escuché ese rumor de una supuesta boda, de un supuesto embarazo y ustedes los medios saben que soy una mujer que siempre les cuenta todo, eso es una mentira y punto, ni estoy embarazada y mucho menos me he casado con nadie”, dijo.

La actriz señaló que no descarta buscar ser madre, pero ese sueño está colocado después de que su relación con el periodista se convierta en un matrimonio. “Si me gustaría ser mamá, no sé cuándo, pero si Dios quiere así será, pero antes me gustaría casarme, digamos que hacerlo de una manera ordenada. Amo a los niños, mis sobrino es mi locura y todo este asunto de la maternidad es algo con lo que siempre he soñado, pero en este momento no estoy embarazada”.

Por otro lado, la actriz se negó a contestar preguntas sobre el divorcio de su amiga Geraldine Bazán con Gabriel Soto.