Trump arrastra polémicas de la contienda electoral y aumenta divisiones 

El presidente cumple un año al frente del gobierno de EEUU

WASHINGTON—El presidente Donald Trump cumplirá el próximo sábado su primer año en el poder con una baja tasa de aprobación, el rechazo de la comunidad inmigrante, un torbellino de controversias, la investigación sobre la injerencia electoral rusa, y numerosos desafíos en la arena internacional.

Trump celebrará a lo grande el primer aniversario de su investidura en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida a partir del próximo viernes, el mismo día de un posible cierre del gobierno y en víspera de una gran marcha nacional en su contra.

El presidente prometió durante su investidura“drenar la ciénaga”, defender a las clases media y trabajadora y promover la unidad nacional, y dijo en su primer discurso ante el Congreso en febrero de 2017 que los días de “luchas triviales quedan atrás”.

Pero, en vez, su gobierno ha provocado el florecimiento de una “resistencia” liderada por California y una vasta coalición de grupos cívicos, pro-inmigrantes, religiosos, empresariales y sindicalistas, muchos de los cuales piden un juicio político para destituirlo.

Para los demócratas y grupos progresistas afines, han sido doce meses de pugnas con la Casa Blanca por sus políticas de “mano dura” contra los inmigrantes y refugiados; sus esfuerzos, fallidos hasta ahora, para eliminar “Obamacare”; su rechazo del cambio climático, y crecientes tensiones con aliados cercanos como México, Canadá y Europa.

Hace un año, Trump “declaró que iría tras los criminales. Hoy sabemos que lo único que quiere es destrozar a familias honradas sólo por ser inmigrantes; cada momento Trump los ha calumniado y satanizado”, dijo hoy a este diario el presidente del Senado estatal de California, Kevin de León, de visita en Washington.

“Este presidente no revocará las décadas de progreso económico y social de California. El decidió tomar una ruta racista con los extremistas y los nacionalistas anglosajones, el silencio ante la injusticia es complicidad y comunión con el mal… Trump no nos llevará a ese precipicio: en California seremos su pesadilla, no nos arrebatara nuestros sueños”, enfatizó de León.

Para los republicanos y grupos conservadores, la retórica y las políticas de Trump han servido para revitalizar a la base del partido, porque su Administración ha replegado buena parte de las regulaciones implementadas por la Administración Obama, logró la confirmación de un juez vitalicio en el Tribunal Supremo y, contra todo pronóstico, también una reforma tributaria de $1.5 billones.

También dio luz verde a los polémicos oleoductos “Keystone XL” y “Dakota Access”, con el argumento de que crearían empleos y fomentaría la indepedencia energética.

El Comité Nacional Republicano (RNC) aún no ha respondido a preguntas de este diario sobre cómo se han beneficiado los hispanos con la agenda republicana.

En todo caso, el “showman” que generó altos “ratings” para su programa televisivo “The Apprentice”, logró labrarse a diario un espacio en el ciclo de noticias con cada mensaje en Twitter y cada provocación a sus detractores.

Un año en el mundo de Trump

Para los inmigrantes, la “era de Trump” ha sido un paseo por el campo minado de inmigración, con un aumento de las redadas, detenciones, y deportaciones, y el desmantelamiento gradual del programa de “Estatus de Protección Temporal (TPS)”, y del de “acción diferida” (DACA) de 2012.

También plasmó la persecución de todo inmigrante indocumentado, con o sin historial criminal, una veda a inmigrantes de países con mayorías musulmanas, y una reducción en el ingreso de refugiados.

Por ahora, el Congreso no ha aprobado los fondos para su prometido muro fronterizo, ni México ha aceptado financiarlo.

Su gobierno trajo además denodados esfuerzos para eliminar o debilitar “Obamacare”, aunque aún no ha logrado darle el golpe mortal, mientras que la reforma tributaria podría desatar profundos recortes sociales que afectarían a inmigrantes de bajos recursos, según activistas.

Trump además ha continuado incesantes ataques a la prensa y las “noticias falsas”, y ha sugerido cambiar las leyes de libelo para facilitar demandas contra los medios de comunicación.

También utiliza Twitter como megáfono de sus políticas, obviando el filtro de la prensa, para atacar a sus detractores con motes y declaraciones no aptas para un jefe de Estado.

Por otra parte, el mandatario insiste en que no hubo “colusión” entre su campaña y el gobierno de Rusia durante la contienda, y que la investigación liderada por el fiscal especial, Robert Mueller, no es más que una “cacería de brujas” alentada por una resentida oposición.

Cambios en la arena internacional

Si en 2001 la Administración del republicano George W. Bush afrontó en su primer año los atentados del 9/11 –radicalizando su política exterior-, dieciséis años más tarde, la de Trump también busca dejar su huella en la arena internacional.

Pero lo hace revirtiendo buena parte de las políticas implementadas por su antecesor, Barack Obama.

Así, Trump anunció la retirada de EEUU del “Acuerdo de París” y de las negociaciones para el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), y ha prometido de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, si no se logra un “mejor acuerdo”.

También comenzó a replegar la política de apertura con Cuba, y recientemente se negó a certificar que Irán está cumpliendo con un acuerdo nuclear, amenazando con sepultarlo.

Trump reconoció a Jerusalén como la capital israelí, desatando el rechazo internacional, y aún no ha logrado calmar las tensiones con Corea del Norte por sus ambiciones nucleares.

Impopular y divisorio

Aunque tiene una base leal que achaca toda crítica a supuestas teorías de conspiración de la izquierda, Trump iniciará su segundo año perseguido también por malas calificaciones entre la opinión pública, que en general lo considera una figura divisoria.

Una encuesta Gallup de esta semana señaló que Trump ha tenido un promedio de aprobación de apenas el 39% desde su investidura, en lo que ha sido la tasa más baja de cualquier presidente en su primer año en el poder. Y una encuesta de la Universidad de Quinnipiac le dio una tasa de aprobación del 36%.

Trump no logra ampliar apoyo más allá de su base, y eso podría traer malas noticias para los republicanos en las elecciones de mitad de término en noviembre próximo.

Un exasesor de Obama, David Axelrod, ha dicho que uno de los retos de Trump es ganarse el apoyo de votantes en estados y distritos clave que moldearán el nuevo mapa del Congreso, además de elecciones locales y estatales.

El primer año de Trump ha servido de catalizador para la “resistencia”, especialmente para miles de mujeres que se han postulado por primera vez para cargos públicos.

El próximo sábado, la “Marcha de las Mujeres” reunirá a centenares de miles de mujeres en más de 250 eventos en 35 estados para protestar contra las políticas de la Administración y, sobre todo, fortalecer “el poder en las urnas”.

Las marchas más grandes se llevarán a cabo en Nueva York y la capital estadounidense, según sus organizadores, que posteriormente realizarán una gira por 10 estados clave para incentivar la participación cívica a través de talleres de capacitación, foros, e inscripción de votantes.

Acciones por área

Inmigración

Logros

Más arrestos y deportaciones

Menos refugiados

Fin de “DACA”

Fin de “TPS”

Veda a inmigrantes musulmanes

Pendientes

Construcción de muro fronterizo

Reducir la inmigración legal

Eliminar “lotería de visas” e “inmigración en cadena”

Energía/ Medio ambiente

Logros

Anuncia plan de salida de EEUU del “Acuerdo de París”

Exploración petrolera en refugio salvaje en el Artico

Luz verde a oleoductos “Keystone XL” y “Dakota Access”

Comercio/Economía

Logros

Renegociación del TLCAN (siguen las pláticas)

Salida del Acuerdo Transpacífico

Reforma tributaria

Pendientes

Declarar que China “manipula” divisa

Inversión de $1 billón en infraestructura

Sancionar a empresas que trasladan empleos fuera de EEUU

Política exterior

Logros

Repliegue de apertura hacia Cuba

Pendientes

Derrota de ISIS en Siria

Anulación de acuerdo nuclear iraní

Salud

Pendiente