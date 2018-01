¿ICE está persiguiendo a activistas pro inmigrantes?

Un nuevo caso levanta alertas entre quienes participan en organizaciones

La detención del activista Ravi Ragbir, el pasado 11 de enero en Nueva York, fue el primer caso este año que desató la alerta sobre una posible persecución de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) contra defensores de inmigrantes.

Ragbir, miembro de la Coalición Nuevo Santuario fue capturado el 26 de Federal Palza en el Bajo Manhattan, a donde había acudido a una revisión rutinaria en las oficinas de ICE, luego fue enviado a un centro en Miami, Florida.

Ahora, la organización “Democracia Ahora”, reportó el caso de Maru Mora Villalpando, una activista que ha vivido en el país durante 25 años y, afirma, nunca ha tenido ningún tipo de contacto con los agentes migratorios, pero en diciembre pasado recibió una carta para presentarse en las oficinas de ICE.

“Recibí una carta certificada por correo a mi casa, que se llama “Notice to Appear”, incluye mi nombre y el hecho de que dejé vencer una visa durante mi última entrada a los Estados Unidos en 1996″, expresó Mora Villalpando a Amy Goodman, quien realizó una serie “Democracia Ahora” con varios temas migratorios. “Dice que están comenzando procedimientos de deportación en mi contra. La parte inusual de la carta es que no tiene fecha para una audiencia, y sólo el hecho de que llegue a mi casa. No tengo ninguna cuenta a mi nombre. Nunca he tenido interacciones con ICE que pudieran conducir a mi proceso de deportación. Nunca tuve ninguna interacción con la policía que luego involucraría a ICE. Entonces, en conjunto, es muy extraño”.

Mora Villalpando dice que no acudió a ICE, pero su abogado solicitó que esa dependencia enviara al tribunal una carta en la que explicara los motivos de su citación.

“ICE negó esa carta, y mi abogado tuvo que presentar una solicitud Ley de Libertad de Información”, contó. “Y a partir de ahora, cuando llamo al sistema por teléfono, no hay nada sobre mi caso. Aún no hay fecha de audiencia”.

La defensora de inmigrantes consideró que la estrategia para acallar voces.

“Creemos que esta es una clara selección de personas que se han atrevido no sólo a cuestionar el sistema, sino a luchar contra el sistema”, afirmó. “Que somos francos, que somos públicos al respecto, que no tenemos miedo. Y obviamente está claro que nos persiguen ahora mismo”.

El Departamento de Justicia en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional revisan casos de personas que tengan residencia permanente o ciudadanía para determinar si mintieron en alguna parte del proceso, lo que los volvía automáticamente inviables para algún beneficio migratorio.

En el caso de Ragbir se indica que en 2006, un juez ordenó su deportación tras una condena por fraude electrónico, según líderes religiosos.

Mora Villapando es señalada por dejar vencer su visa en 1996, según ella misma confirma, una de las formas de quedarse en el país que el gobierno del presidente Donald Trump ha criticado.