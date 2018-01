Nueva esperanza para los Dreamers en medio de incertidumbre por DACA

Ciudadanos de la Florida Central hicieron llamadas a legisladores en apoyo a los jóvenes Dreamers

Se puede volver a renovar el DACA es el mensaje que hace eco en la comunidad y por ello organizaciones y activistas han intensificado su lucha. Pero la meta final es aún conseguir el llamado ‘Dream Act Limpio’, una ley sin consideraciones o condiciones ajenas al asunto de los Dreamers que legalice a los casi 800,000 que en el país han sido amparados por DACA.

Tan pronto en Orlando se supo la decisión de un juez federal de California que ordenó permitir la renovación del DACA de aquellos a quienes el permiso se les vence del 5 de marzo en adelante, varios voluntarios se reunieron en la sede de Mi Familia Vota para realizar un Banco de Llamadas al Senador de Florida, Bill Nelson, para pedirle su respaldo a los Dreamers bajo un Dream Act Limpio, sin condiciones, en la discusión del presupuesto del 2018.

Hasta allí, llegó Anallely Becerra, de 22 años, beneficiaría de DACA, para agradecer a este grupo de estudiantes voluntarios y ser parte de esta acción. Ella vino desde pequeña con su familia de México y ansia llegue el día de una respuesta que dé tranquilidad a los Dreamers.

“Estoy bien agradecida, que ellos hayan tomado tiempo para apoyarnos porque aunque este programa no les afecta a ellos directamente están aquí para nosotros haciendo estas llamadas. Hasta que no pase un Dream Act Limpio no vamos a tener paz, esa estabilidad, sin temer si voy a regresar a casa, a ver mis papás, y no preocuparme de que si me van a llevar o deportar. Y este Dream Act es lo único que nos va a llevar a la ciudadanía”, expresó esta estudiante de Seminole State College que aspira a convertirse en abogada de inmigración.

Durante este encuentro, varios ciudadanos americanos y activistas hicieron llamadas a ciudadanos para exhortarlos a llamar al senador Nelson y sumarse a la petición. En la pared de la sede de Mi Familia Vota constaban fotos de varios Dreamers, entre ellos Athziry Barrera, Kevin Ortiz, Eli García, Cristian Ávila, Iván Vásquez, Hugo Chable, quienes fueron destacados por Soraya Márquez, coordinadora estatal de Mi Familia Vota. Márquez agregó que es esencial involucrar a los ciudadanos americanos en esta causa, que no son afectados directamente pero que conocen en su torno a estudiantes que sí se afectan.

“Es necesario que ciudadanos llamen a sus representantes para que sepan que esta causa no solo es de inmigrantes, sino que los ciudadanos exigen su apoyo. Un joven soñador no vota, no le afecta al político, pero si un ciudadano que vota, por eso es importante. Cada llamada queda registrada y los funcionarios tienen que reaccionar, tienen que darle cuenta a sus constituyentes”, dijo Márquez.

Además, la líder hizo un breve recuento de la lucha que vienen sosteniendo en estos meses, que ha incluido clínicas de renovación de DACA que llevaron a cabo junto al Consulado de México y otras organizaciones a nivel nacional.

Entre tanto, Ingrid Morfa, abogada de inmigración en Orlando, dijo que estas acciones si son efectivas por parte de los ciudadanos y que la presión de la comunidad es valiosa: “estas llamadas son tomadas en cuenta a la hora de que los senadores toman decisiones. Tiene que darle justificación a sus constituyentes, se dan cuenta si es un senador que responde a sus constituyentes”.

Sobre el fallo del juez se mostró optimista, pero consideró que aún falta camino por recorrer: “es una luz positiva, pero no quita es una curita a una situación grande. El que pueda renovar que renueve. Pero no se olvide, queremos un remedio migratorio permanente para todos los beneficiaros de DACA”.

En ello coincidió Lina Escobar, ciudadana americana que participó en el banco de llamadas y resaltó la importancia de este momento: “es muy importante para mí ayudar a concientizar a los votantes hispanos que apoyen a los soñadores, ellos son parte de este país, llegaron a este país desde que tienen uso de razón, este es su país y están construyendo una sociedad mejor para Estados Unidos”.

Ángel Marcial-Estades, presidente de la Fraternidad de Concilios y Entidades Evangélicas del Sureste de Florida (FRACEEV), celebró con los inmigrantes esta nueva oportunidad de renovar DACA.

“Es motivo de celebración para el pueblo hispano, que un juez haya visto con la óptica que se debe mirar. Estamos celebrando esta decisión inteligente y debemos unirnos todos para que se establezca un instrumento que haga justicia no solo a los soñadores, sino también a los 11 millones de inmigrantes que viven en este país”, dijo.

—

Asesoría sobre DACA

Mi Familia Vota contará con Clínicas de Renovación de DACA. Más información al teléfono 321-400-5775