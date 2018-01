Roselló lanza movimiento para dar fuerza política a boricuas en Florida

El gobernador de Puerto Rico visitó Kissimmee y se reunió con líderes puertorriqueños locales

La creación de una organización de puertorriqueños que inicia en Florida y llegará a otros estados para impulsar esa fuerza política en Estados Unidos y lograr cambios necesarios como el trato justo e igualdad para los que viven en la isla fue el llamado enérgico del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, durante una audiencia comunitaria realizada en Kissimmee.

“En Puerto Rico tenemos desafortunadamente una ciudadanía de segunda clase. Aquellos de nosotros que vivimos en la isla no tenemos poder político. Pero aquellos puertorriqueños que viven aquí en la Florida sí lo tienen”, exclamó el mandatario boricua en el Centro Cívico de Kissimmee durante su visita a esta ciudad para hablar de la situación de la Puerto Rico tras el paso del huracán María. Roselló se reunió con altos funcionarios de Florida en una reunión comunitaria.

Roselló anunció la organización de los puertorriqueños y amigos de Puerto Rico para liderar un movimiento de apoyo o rechazo político en las próximas elecciones de término medio, para demostrar el peso político de las acciones de aquellos que han dado la espalda a la isla en estos duros momentos o, por lo contrario, el apoyo a quienes han ayudado a Puerto Rico.

Destacó que existen al menos 5.6 millones de puertorriqueños en Estados Unidos y “tienen el poder político, la capacidad de crear cambio y la oportunidad de hacer las cosas bien, no solo para la isla, sino hacer las cosas bien para ustedes también”.

“Necesitamos organizarnos, demostrarles que van a haber consecuencias por esos actos”, dijo Roselló, lo que provocó aplausos. “Organizar a los puertorriqueños en una serie de estados con la aspiración de cara al futuro, a poder hacerlo en todo Estados Unidos. Pero ahora, 10 meses antes de una elección de término medio, para que los Congresistas en Washington sepan que vamos a estar atentos a los que voltearon la cara a Puerto Rico, que puedan recapacitar. Vamos a estar vigilantes sobre las acciones que se tomen, vamos a organizarnos ahora”.

Así mismo, exhortó a los boricuas a imitar el ejemplo de liderazgo de los cubanoamericanos en el pasado, que lograron fuerza política. Destacó que lo único bueno del paso del huracán María es que más personas conocen que los puertorriqueños son ciudadanos americanos.

Con respecto a esta organización de los boricuas a nivel político, dijo que cuenta con un equipo de trabajo que son puertorriqueños y amigos de los puertorriqueños para poder buscar los mejores intereses de la comunidad y establecer un liderato. Esperan llegar a cuatro o cinco estados con mayor población puertorriqueñas en estos próximos meses.

Sobre las críticas de la deuda fiscal que enfrenta Puerto Rico y las condiciones para brindar ayuda, dijo que “es ofensivo que alguien venga a decir después de ir a Puerto Rico y ver la tragedia y las situaciones que están viviendo los ciudadanos que van a condicionar la ayuda o que no quieren dar una ayuda”.

Junto a Roselló estaban Rick Scott, gobernador de Florida; José Álvarez, alcalde de Kissimmee; Bill Nelson, senador de Florida; y Darren Soto, congresista de Florida, quienes visitaron Puerto Rico, formaron parte del panel en esta reunión comunitaria y se dirigieron a la audiencia de más de 400 personas.

También asistieron autoridades como: Teresa Jacobs, alcaldesa del Condado Orange; Wanda Rentas y Olga González, comisionadas de Kissimmee; Viviana Janer y Peggy Sandoval, comisionadas del Condado Osceola; Frances Ortiz, directora estatal de la oficina de PRFAA en Florida; el senador estatal Víctor Torres Jr.; y Betsy Franceschini, directora estatal de Hispanic Federation, entre otras personas.

Franceschini expresó su apoyo a este llamado de unidad: “creo que este evento es importante especialmente por el llamado de la unión, todos los puertorriqueños independientemente de que partido sean hay que unirse, porque nuestra isla está sufriendo una crisis humanitaria, antes de María y ahora todavía más después y aquí también…. Por eso es bien importante que expresemos nuestra voz y a los que no estén atendiendo esta situación pasarles la cuenta a todos esos funcionarios electos que no están apoyando a Puerto Rico”, dijo.

Ayuda esencial de Florida

La actividad empezó con la invocación del pastor Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional de Latinos Evangélicos (NALEC).

Además, Roselló agradeció toda la ayuda inmediata brindada desde Florida a la isla tras el huracán María, destacando que “sin esa ayuda la recuperación hubiera sido imposible”.

Por su parte, Scott destacó los esfuerzos de este estado y el deseo de ayudar a los hermanos puertorriqueños tras el desastre, brindándoles facilidades como recursos de asistencia a su llegada al estado del sol para sus necesidades de educación, vivienda y trabajo, entre otras.

Además, anunció el aporte de un millón de dólares para ayudar a las familias puertorriqueñas desplazadas a encontrar empleo. Al menos 7,600 boricuas han sido asistidos en la búsqueda de empleo por parte de Career Source.

Hay más de 318,000 puertorriqueños que han llegado a la Florida tras el embate que dejó el huracán María en la isla, la mitad de la isla tiene electricidad, y siguen los esfuerzos de recuperación.

Por ello, la crisis de vivienda asequible es uno de los temas recurrentes frente a la crisis. Por ejemplo, Evelyn Colón, que vive con cuatro familiares en un motel de Kissimmee y se le acaba la ayuda financiera de FEMA, no contempla regresar a Puerto Rico pese a todo.

“Vivía, rentaba y perdí lo que tenía. Aquí recibimos ayuda desde que llegamos en noviembre, pero no puedo regresar a Puerto Rico, aunque la gente me diga terca. Tengo un niño de educación especial y acá hay mejores oportunidades. Me hubiera gustado escuchar una respuesta de esperanza para aquellos que necesitamos una extensión de programa de asistencia para vivienda, ahora solo me queda tocar puertas a ver que encontramos”.

El pastor José Nieves, de Casa de Paz en Kissimmee y quien ha venido asistiendo a las familias con ayuda, dijo que le parte el corazón escuchar las historias de tantas familias que no tienen a dónde ir cuando se les termina la asistencia de FEMA, por lo que clamó por una ayuda de 30 días o más para darle tiempo a estas familias a salir adelante.

“No es fácil, estoy sumamente preocupado por la situación de estas familias. Estimamos que alrededor de 10,000 familias van a estar en la calle y me preguntó si esta es la forma de tratar a los puertorriqueños que son ciudadanos americanos. Que se extienda la ayuda, 30 días, son familias trabajadoras y necesitan esa ayuda inmediata”, precisó Nieves.

Por su parte, el Soto y Nelson coincidieron en que sus oficinas reciben peticiones de familias a las que se les termina la ayuda. Ambos esperan que el Congreso apruebe un paquete de fondos de alivio para desastres para Puerto Rico y se tomen con urgencia las peticiones para la isla.

Soto destacó que algunas familias no califican para la extensión del programa de Asistencia de Vivienda Temporera (TSA) porque aunque sus viviendas sufrieron daños y aunque no tengan electricidad, la casa está bien.

Es el caso de Dana Zayas, quien vino a Kissimmee para buscar refugio para su familia. Ella es maestra de profesión y vive con la incertidumbre de saber cómo va a sobrevivir aquí.

“Ellos dicen que mi casa es habitable, pero yo rentaba, lo perdí todo y si regreso a Puerto Rico voy a estar en la calle. No tendría trabajo allá, a mí me gusta trabajar, vine para salir adelante, no para vivir del gobierno”, dijo esta puertorriqueña entre lágrimas.

Entre tanto, Roselló recordó que la aprobación de la extensión del programa TSA le corresponde a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y sobre el programa de renta directa, que puede resolver la situación de vivienda, dijo que por el momento debe estar en efecto primero en Puerto Rico antes de implementarse en otro estado.

Néstor Matos, retirado, vino temporalmente a Kissimmee y asistió al evento con la esperanza de escuchar algo que lo alentará sobre el progreso de la isla, a dónde piensa regresar a finales de este mes: “quería que el gobernador Roselló explicara por qué todavía Puerto Rico está como está. La mitad del pueblo está sin luz, es verdad que hay que unirnos, pero no creo que esto vaya a traer una solución rápida”.

Roselló sostuvo conversaciones con líderes comunitarios y de organizaciones de fe locales y visitó comercios puertorriqueños como Melao Bakery, Willer’s Supermarket, restaurante Pal Campo y la empresa Advantage Medical Group. Además recibió una proclama de la Alcaldía de Orlando durante el Festival SanSe Takes Orlando.