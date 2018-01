La importante razón por la que China quiere disparar rayos láser al espacio

El objetivo de este proyecto es el de reducir el peligro que la contaminación espacial representa

Existe un problema para la Tierra que a simple vista no se ve, pero es real y la posibilidad en que esta situación aumente es latente. Y es que una amenaza acecha a todos aquellos que trabajan en el espacio y no, no se trata de un meteorito o un peligroso asteroide, sino de la basura espacial.

En otras palabras, la contaminación ya no es solo exclusiva de nuestro planeta, lo es también en el espacio gracias a su creciente colección de desechos que giran alrededor de nuestro orbe.

Gracias a este incremento de remanentes que provienen de diferentes naves espaciales o satélites inservibles, millones de fragmentos se aglomeran más allá de nuestra atmósfera, hecho que resulta en una amenaza para las operaciones, ya que pueden llegar a colisionar y causar severos daños.

Para evitar una tragedia mayor, un grupo de investigadores en China ya trabaja en una posible solución al problema, que consta en construir estaciones espaciales que porten algún tipo de armas láser que tengan la capacidad de destruir esta basura.

En un estudio publicado por la revista Optik se dio a conocer que este planteamiento es una de las soluciones más tangibles para acabar con esta problemática, ya que anteriores proyectos como el de poner redes espaciales para capturar estos desechos para enviarlos fuera de órbita, no han funcionado.

En esta investigación se dio a conocer que el láser que cargarán las estaciones, tendría la capacidad de detectar basura espacial menor a 4 pulgadas y acabar con ellas con un total de 20 disparos de luz por segundo en dos minutos.

De esta manera, los objetos espaciales que se encuentran a la deriva terminarían por desaparecer tras ser calcinados por este potente rayo, o en su defecto podrían salir disparados fuera de nuestra órbita.

Una de las complicaciones con las que se ha encontrado este equipo de científicos chinos, es que este láser solo destruiría objetos pequeños, por lo que no se sabe si sería capaz de eliminar desechos más grandes.

Por lo pronto y mientras este proyecto no se concrete, el peligro seguirá siendo latente, por lo que se espera que sea cuanto antes cuando existan soluciones para erradicar este problema y así minimizar a la medida de lo posible los riesgos que la basura espacial representa.