Quedó listo el Juego de Estrellas de la NBA y Ginóbili espera ser suplente

LeBron James y Stephen Curry son elegidos capitanes de los equipos

NUEVA YORK – Se cumplieron las predicciones al cierre de las votaciones para la elección de los capitanes de los equipos que van a participar en el próximo Partido de las Estrellas con el alero LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, y el base Stephen Curry, de los Warriors de Golden State fueron los elegidos.

Ambos jugadores representarán y elegirán a los equipos de las respectivas Conferencias del Este y el Oeste, en la nueva modalidad de selección que ha sido establecida este año para dejar definidos a los equipos que compitan.

El alero estrella de los Bucks de Milwaukee, el griego Giannis Antetokounmpo; el pívot camerunés Joel Embiid, de los Sixers de Filadelfia; el escolta DeMar DeRozan, de los Raptors de Toronto, y el base Kyrie Irving, de los Celtics de Boston también fueron elegidos como titulares de la Conferencia Este.

Mientras que el escolta James Harden, de los Rockets de Houston; el alero Kevin Durant, compañero de Curry con los Warriors; el ala-pívot Anthony Davis y el pívot DeMarcus Cousins, ambos de los Pelicans de Nueva Orleans, completaron la lista de los cinco titulares de la Conferencia Oeste.

Los titulares de ambos equipos fueron decididos por la combinación de los votos populares, el 50 por ciento, y un 25 por ciento de los propios jugadores de la NBA y otro 25 de un panel de profesionales de la información que cubren la actualidad de la liga de manera permanente.

En un nuevo formato esta temporada, James y Curry elegirán sus equipos, a través de un sorteo, sin tener en cuenta la afiliación a la Conferencia, del grupo de titulares y reservas.

Los entrenadores de los equipos de la NBA seleccionarán a los 14 reservas que tendrán que completar la lista de los 24 jugadores con las que el próximo 25 de enero se van a conocer los equipos completos.

Las primeras cuatro selecciones de James y Curry deben provenir del grupo de ocho titulares restantes y lo propio harán cuando conozcan las lista de los 14 reservas.

La estrella de los Cavaliers James seleccionará por delante de Curry porque terminó con el total de votación más alto.

El resultado de la votación popular dejó a James con 2,638,294 votos, que le permitió superar a Antetokounmpo (2,530,211), como los dos preferidos de los aficionados.

Mientras que Curry, que se convierte en el primer jugador de los Warriors que vaya a disputar cinco partidos consecutivos como titular en un Partido de las Estrellas, recibió 2,379,494 votos, líder de la Conferencia Oeste, seguido por su compañero Durant (2,238,406), que ya había manifestado que le gustaba la idea de ser capitán.

“Disfruto de participar y jugar en el Partido de las Estrellas, pero no tengo ningún interés, ni me gusta el ser capitán en esta nueva modalidad de competición que se ha establecido”, declaró la pasada semana el alero estrella de los Warriors.

Al igual que en las temporadas anteriores, los jugadores fueron clasificados por conferencia y posición de bases y escoltas en una categoría y de aleros y pivotes en otra, y los dos mejores y tres mejores jugadores, respectivamente, fueron nombrados titulares.

La edición de este año del Partido de las Estrellas se disputará el próximo 18 de febrero en el Staples Center de Los Angeles.

Ginóbili no lo logró

No le alcanzó el fuerte apoyo popular, pero todavía no está afuera: Manu Ginóbili consiguió 1,808,860 votos del voto de los aficionados -sólo por detrás de Stephen Curry y Kevin Durant, en el Oeste-, pero no tuvo el apoyo de la prensa ni de sus colegas, por lo que se quedó afuera de los 10 titulares del All Star Game y ahora deberá esperar que lo elijan como suplente.