El “Cristo” nigeriano, la obra de arte que causa polémica

Una exposición de arte en Milán, Italia, tiene a la obra llamada “Lucky Ehi” como su gran foco y también como el centro de la polémica.

En la fotografía se muestra a un joven refugiado nigeriano acunado en los brazos de la Virgen María al estilo de “La Piedad” de Miguel Ángel.

La obra es de la autoría del artista Fabio Viale, y se ubicará en la galería Poggiali, hasta mediados de marzo.

“Lucky Ehi es el foco de la exposición. Es un joven migrante de Nigeria y es cristiano. Lo conocí en Turín en un centro de refugio. Él entendió mi proyecto y decidió posar para esta foto”, dijo el autor en un video de la agencia Ruptly.

La imagen de un “Cristo” negro ha causado polémica y también ha servido para que la gente asista en gran número a apreciar la obra.

Svuotare di Dio la #Pietà per far posto all’uomo.

L’opera “Lucky Ehi” di #FabioViale coglie in pieno questo sentimento. Mostra a cura di #SergioRisaliti#Michelangelo @galleriapoggiali pic.twitter.com/UXKsDagyWS

— Sara Pallavicini (@PallaviciniSara) 19 de enero de 2018