Charla con Carlos Vela: ‘Yo creo que en México se critica todo’

El delantero del LAFC no puede ocultar su felicidad por estar en su nuevo hogar, que dice es el lugar perfecto para él

Carlos Vela ya aterrizó en la MLS. Al goleador mexicano del LAFC le tocó impregnarse acerca de la liga durante el día de medios del circuito este fin de semana en Hollywood y este lunes empezará el campo de entrenamiento de su nuevo club. Para el delantero de 28 años de edad, es el inicio de un nuevo episodio en su carrera.

Luego de sesiones de fotos, de videos y entrevistas, Vela charló en una mesa redonda con reporteros locales de futbol.

Sobre ser parte del día de medios de la MLS

“Nunca había vivido una experiencia así. Es un día de locos. Estoy con muchos jugadores que prácticamente no conozco, de un lado a otro, dando entrevistas, grabando videos. Es parte de lo que venimos a hacer, sabemos que el marketing es muy importante en la liga, hay que hacerlo y dar buena cara, que es lo más importante”.

Sobre sus planes con la selección mexicana.

“La última vez que hablamos con (Juan Carlos) Osorio fue en la concentración de noviembre. Habló con nosotros tres (incluyendo Giovani y Jonathan dos Santos, del Galaxy) porque tenemos un calendario diferente y nos sugirió hacer algún trabajo para estar mejor físicamente. Estando allá decidimos hablar con Vicente Espadas (preparador físico de la selección), nos armó un plan de trabajo para poder llegar lo mejor posible a la pretemporada y si nos es posible para ser tomados en cuenta para el partido del 31 de enero (contra Bosnia y Herzegovina en San Antonio)… Estoy encantado de poder ir”.

Sobre compartir tiempo con Giovani.

“Estamos aprovechando hasta que juguemos en contra, porque allí nos vamos a matar (sonrisas)”.

Sobre poder llegar al quinto partido con México en Rusia 2018.

“Tenemos un gran equipo. Nosotros podemos pelear contra quien sea. Estamos trabajando fuerte para poder llegar al quinto juego, o el sexto o el séptimo. Yo quiero ganar, no me importa si es Alemania o Brasil, no importa, yo quiero ganar y espero que podamos lograrlo”.

Sobre los minutos de juego de otros seleccionados mexicanos en sus clubes y las críticas que reciben en México.

“Yo creo que en México se critica todo. Si quieres estar allá (Europa), porque no juegas, porque eres malo, porque puedes ir a un equipo mejor, siempre hay críticas. Y si vienes para acá, también. Yo creo que al final lo importante es uno decidir dónde va a estar feliz y dónde puede hacer bien las cosas y poder demostrar que también, aparte de futbolistas, somos personas, y que en este momento yo creía que lo mejor era un cambio para acá y por eso lo hago. Claro que yo quiero jugar, quiero estar preparado y obviamente me gustaría que todos mis compañeros, en la parte del mundo que tengan sus equipos, que puedan jugar para llegar lo mejor posible al torneo, y que el nivel suba y que podamos tener muchas opciones de hacer algo importante en el Mundial”.

Sobre su afición por la NBA.

“Soy muy (aficionado) de LeBron James, siempre he seguido a todo el equipo al que va LeBron y ojalá que pueda ganar otro trofeo”.

Sobre si se siente cómodo de estar bajo los reflectores en la MLS.

“Yo sé a dónde vengo y qué esperan de mí, y también es una forma de decir que yo estoy preparado para nuevos retos en general y este es uno de ellos: poderme abrir un poco más con ustedes y poder enseñar un poco más de Carlos Vela y poder tener más facilidades para que (los medios) puedan tener acceso a lo que necesiten”.

Sobre si Los Ángeles es el lugar ideal para él por estar cerca de México.

“Creo que sí, por eso quería venir a Estados Unidos, porque tengo la facilidad que mi familia va a estar bien, tranquila, y que también puede venir mi familia (desde México) más veces de lo que iba a España y que yo puedo ir las veces que quiera a México. Creo que es un destino donde me queda todo muy bien y estoy contento de estar aquí”.