Julián Gil: “Marjorie no puede renunciar a un dinero que no es para ella’

Tal como lo venía anunciando, Julián Gil estuvo al frente de su propio sueño: ‘La Fiesta de la Calle Miami’ con un éxito rotundo a donde asistieron más de 30 mil personas. Ya casi al final de la primera jornada, el actor y empresario habló con la prensa que estábamos allí presente de las declaraciones de Marjorie de Sousa donde aseguró que renuncia a recibir la pensión de Matías.

Cerca de las medianoche, los periodistas esperamos a Julián afuera de los baños químicos, en un de los pocos momentos que el actor bajó de la tarima para ir a uno de ellos. Aunque estaba apurado por regresar con su público y los artistas, se tomó unos minutos para hablar con nosotros de lo feliz que estaba con el éxito del primer día. Y también respondió a las declaraciones que le hizo Marjorie a Rodner Figueroa para ‘Al Rojo Vivo’, en donde aseguró que renunciará a la pensión, y que tienen el cheque para devolverle lo hasta ahora dado.

-CUMPLEAÑOS DE MATÍAS EL PRÓXIMO SÁBADO:

“Tengo la visita… Hoy no pude ir por razones obvias, el anterior no pude ir porque estaba trabajando, este sábado sí voy a ir. Si Dios quiere hay esperanzas de llegar a un acuerdo y se cancelen las visitas si firmamos el acuerdo”.

-EL ACUERDO CON MARJORIE DE SOUSA:

“Como todo en la vida hay que negociar, y creo que también de alguna manera estamos en un proceso conciliador que si no fuera por la parte legal, de parte de ella, esto hubiese terminado antes. Yo siempre estoy respetando la postura de ella, pero estoy totalmente consciente que la parte legal por parte de la señora, lo digo públicamente, ha sido sin escrúpulos y sin ningún tipo de sensatez. Obviamente hay que usar el sentido común para darse cuenta que lo que está buscando la abogada es un beneficio personal específicamente. La abogada en ningún momento ha pensado en Matías”.

-SOBRE LA RENUNCIA DE MARJORIE A LA PENSIÓN PARA MATÍAS:

“Ella no puede renunciar a un dinero que no es para ella. El dinero nunca fue para ella, no puede renunciar a algo que no es de ella, ese dinero es de Matías… Si quiere renunciar de repente le tomo la palabra y si eso queda en un acuerdo, ese dinero se lo guardaría a Matías, pero no entiendo como ella va a renunciar a algo que no es de ella”.

-CONTRADICCIONES DE MARJORIE:

“Ella dijo que nunca le pagué la pensión y ahora me quiere devolver el cheque de la pensión, ¿cuál? ¿si supuestamente nunca le llegaba? Sigue entrando en inconsistencias… Puedo apostar que son instrucciones de la abogada, de tecnicismo, malas influencias de la abogada. Yo conozco a Marjorie, todas las cosas que han pasado sigo insistiendo son de la abogada”.

-LA FIRMA DEL ACUERDO:

“Si me firma el acuerdo el pasaporte para el niño se lo doy mañana. Si Dios quiere lo firmamos el lunes, el martes, miércoles, lo que pasa es que la que no quiere que se firme es la abogada porque se le va a terminar la quincena”.