Ladrón asalta a punta de pistola a un adolescente pero le pide disculpas

Aunque se llegue a pedir perdón, robar con armas es delito

KJ Bye, de 15 años, se estaba preparando para ir a la escuela el pasado 19 de enero, cuando un extraño entró en su habitación y lo detuvo en seco.

“Vi el arma y fue cuando realmente me asusté”, dijo KJ a WXIN Indianápolis.

Un ladrón entró por una ventana trasera y se arrastró hasta el interior de la casa familiar con una pistola.

Apuntó con un arma al adolescente y le exigió dinero. Sin embargo, lo que sucedió después sorprendió al joven aún más.

Según informa el adolescente, el asaltador le dioj ‘lo siento, voy a tener que dispararle si no me das el ddinero”, dijo KJ. “Es un poco cruel. Ni siquiera puedo imaginar esa forma de actuar, que es como que simplemente no lo entiendo. Es ridículo.”

Tanto KJ como su madre quedaron conmocionados por la disculpa del ladrón armado antes de que les robaran los $100 dólares en efectivo y salir huyendo.

“Si lo sientes, no lo hagas. Obviamente, sabes que estás haciendo algo que no está bien, si dices lo siento “, Keri Scheck, la madre de KJ, le dijo a WXIN Indianápolis. “Así que no lo hagas de nuevo”.

Afortunadamente, el adolescente solo perdió su dinero y no su vida durante el robo. “Sabía que mi hijo estaba bien y eso es todo lo que realmente me importaba”, le comunicó Keri a WXIN Indianápolis.