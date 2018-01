Enrique Guzmán ya se despidió de José José: ‘no hay mucha esperanza’

El estado de salud del "Príncipe de la Canción" es "triste"

Enrique Guzmán confesó que ya se despidió de su amigo José José. Ante el regreso al hospital de “El Príncipe de la Canción” debido a que su cuerpo no asimilaba bien los nutrientes, el papá de Alejandra Guzmán dijo que no le ve mucha esperanza a su condición.

“Lo veo triste el asunto, está luchando, pero no hay mucha esperanza. Él está muy animado, pero se va cayendo, él y yo somos amigos de muchísimo tiempo, lo conocí hace 60 años, desde entonces somos amigos. De alguna manera sí (ya me despedí), de mi parte sí, yo espero…“, afirmó en entrevista.

A pesar de que la vida le está pasando la factura al intérprete de “El Triste”, Guzmán aplaude que éste haya disfrutado mucho y como a él le gustaba.

“Lo único que me encanta es que ha vivido como le dio la gana, que hizo todo lo que quiso. Irse así ya es una satisfacción“, expresó el intérprete de “Payasito”.

Sobre el anuncio de que se planea la bioserie sobre su hija Alejandra, Guzmán dijo que la ye autorizó la utilización de su nombre.

“Ya los autoricé (los derechos). En la de Silvia (Pinal) también saldré, yo no he autorizado nada, ella es muy capaz de hacer las cosas ella sola. Para la de Alejandra está totalmente autorizado todo, no tengo idea qué va a decir de mí”, dijo el showman.