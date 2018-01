Fallece Israel ‘Shorty’ Castro, leyenda de la comedia puertorriqueña

Murió en la Florida Central a poco de cumplir los 90 años

La leyenda de la comedia puertorriqueña Israel ‘Shorty’ Castro, uno de los más queridos y más famosos comediantes en Puerto Rico, murió en la ciudad de Casselberry (a media hora de Orlando), este 22 de enero a las 8 am. ‘Shorty’ cumpliría 90 años el 28 de enero, era originario de Mayagüez y fue una de las principales figuras de la época dorada de la televisión puertorriqueña.

El comediante pasó sus últimos días en el departamento de su nieta, con otros 12 miembros de su familia. El comediante, pese a vivir en un lugar de tres cuartos, siempre estuvo acompañado del amor de su hija, nietos, bisnietos y del inseparable Jorge Jacobo Montañez Castro, de 28 años, el menor de sus nietos, quien siempre estuvo al pendiente de su cuidado.

Montañez Castro relató a La Prensa que su abuelo fue operado a principios de 2017 por un cáncer en el colón y en la próstata, pero el joven jamás se imaginó que en medio de la recuperación de su abuelo los sorprendería el huracán María de categoría 4.

Esto complicó la situación de la familia. “Jamás pensé pasar por eso”, recuerda Montañez Castro. El día del huracán ‘Shorty’ Castro estaba mirando por la ventana en la silla de ruedas y pensaba que después que pasara el ciclón todo volvería a la normalidad, pero cuando se dieron cuenta de la inmensidad de los daños se vieron forzados a salir de isla.

“Era mejor estar aquí que en Puerto Rico”, dijo el joven desde el departamento en Florida donde vive con sus 12 familiares. Montañez Castro y su esposa Amysabel Reyes Pérez cuidan del comediante y de María Elena Porta, la abuela que también está en etapa terminal.

“Aquí la pasamos difícil pero en Puerto Rico la hubiésemos pasado peor… Claro, es nuestro hábitat, donde nos gusta estar, pero con toda la devastación, la gente desesperada, era muy traumante. En los momentos más críticos yo dormía dos días en la gasolinera para poder comprar $15 de gasolina”, recordó el nieto de ‘Shorty’ Castro.

Ante este panorama, surgió la oportunidad de salir de la isla en el crucero Caribbean of the Seas, en un viaje humanitario que zarpó de San Juan, Puerto Rico, el 27 de septiembre y los cuatro llegaron el 3 de octubre a Florida para refugiarse en la ciudad de Casselberry.

“Llegamos sin un peso, no teníamos nada, todo lo habíamos gastado en Puerto Rico en compras a diario porque la comida no se podía guardar. Al llegar aquí no nos aprobaban nada. Cualificamos para los $500 que FEMA estaba entregando, pero la persona llenó la aplicación mal y no nos llegaron los chavos (dinero)”, agregó el joven.

Para complicar la situación la esposa de Castro fue operada de un úlcera que se desarrolló en Puerto Rico por los calores, y entonces los hospitalizaron a los dos. “De allí los trasladan a un centro de terapia donde el servicio era fatal y yo tenía que estar al pendiente de que ‘Shorty’ Castro estuviera en buenas condiciones y para nosotros era mejor que estuvieran aquí en casa con nosotros y aquí es donde lo tenemos desde hace un mes”, agregó.

Karen Díaz de Suárez, activista comunitaria en Orlando por más de una década, siempre ayudó a la familia del comediante desde que se enteró que estaban en Florida. “Yo recuerdo cuando miraba los programas de comedia en Puerto Rico junto con Jacobo Morales y nos hacían reír muchísimo”, dijo la activista con gran tristeza.

Preparativos

La familia ya tiene preparado todo: el cuerpo del comediante sería trasladado inmediatamente a Puerto Rico y se está preparando una caravana de Bayamón hasta Mayagüez, donde lo va a velar y enterrar. “Su último deseo fue que lo lleven a Mayagüez y trasladen el cuerpo de su hijo al panteón para que estén juntos. También pidió música, salsa, que se disfrute, que no se pase un momento triste, porque el siempre fue alegre”, aseguró el nieto del comediante.

La familia agradece a todas las personas de Florida por la ayuda que le brindaron al comediante. “Las mejores ayudas han sido de personas que han aparecido de la nada, voluntarios que aparecieron con una silla de ruedas, con una cama de posiciones, los medios que han estado presentes, el público, la comunidad y el pueblo de Puerto Rico. Si no fuese por eso ‘Shorty’ no hubiera tenido nada”, finalizó el joven.

Las personas que quieran donar para los arreglos fúnebres del comediante pueden depositar en la cuenta de Banco Popular 050564728 al fondo ‘Amigos de Shorty Castro’ en ATH Móvil número 7872136941, también pueden enviar sus donaciones por correo a la dirección 1120 Castle Wood Terrace #114 Casselberry Fl, 32707.