Mira qué actriz defendió a James Franco en los SAG Awards

Alison Brie considera digno de admiración la manera en que James ha lidiado con las acusaciones de acoso sexual

Tras perderse la entrega de los Critics’ Choice Awards, James Franco sorprendió a más de uno al acudir este domingo a la del Sindicato de Actores en medio de la controversia generada por las acusaciones realizadas en su contra por varias mujeres, antiguas alumnas de su escuela de interpretación e incluso una compañera de reparto, que afirman que el actor hizo gala de un comportamiento inadecuado durante la grabación de escenas de sexo y presionó a más de una actriz para realizar desnudos en sus filmes, entre otras faltas.

En medio de toda esta polémica, el cineasta, intérprete y guionista ha encontrado un apoyo que, no por previsible, deja de resultar significativo: el de Alison Brie, la esposa de su hermano menor Dave. La actriz no ha dudado en aplaudir a James por defender el derecho de las víctimas a denunciar sus experiencias, incluso cuando sea en su propia contra, y por prometer que enmendaría sus errores si finalmente se demuestra que actuó de manera reprochable.

“Admiro mucho la forma en que está manejando todo esto, escuchando y mostrándose abierto al cambio. Creo que todos deberíamos apoyar a los hombres que se muestran favorables al cambio si queremos que este se produzca en nuestra industria“, alegó la intérprete en declaraciones a Entertainment Tonight a su paso por la alfombra roja.

Aunque su famoso cuñado no quiso posar ante los fotógrafos, si pudo vérsele en el patio de butacas durante la gala, a la que acudía nominado como Mejor Actor Protagonista por su trabajo en la película ‘The Disaster Artist’. Su presencia contribuyó sin duda a caldear los ánimos entre quienes le han tildado de hipócrita por lucir en público un pin en apoyo al movimiento Time’s Up, cuyos principios no defendería en su vida personal, pero tal y como se apresuró a matizar su cuñada, la de anoche era una velada para aplaudir sus logros profesionales, cuyo mérito nadie puede negar.

“Esta noche gira en torno al trabajo bien hecho, y creo que es muy importante que podamos celebrarlo todos juntos. Hay mucho más detrás de estos proyectos de lo que la gente llega a ver, así que es bonito que podamos celebrarlos”, apuntó Alison.

Pese a que muchos pensarán sin duda que la actriz no puede mostrarse objetiva en un asunto tan delicado, algo que por otra parte ella no niega, sí ha considerado oportuno recordar que ninguna de los testimonios contra James Franco ha sido respaldado con pruebas.

“Evidentemente yo apoyo a mi familia, y no todo lo que se ha dicho era exacto, así que creo que estamos esperando a contar con toda la información. Pero por supuesto, estamos en un momento en que lo más importante es escuchar, y eso es lo que estamos intentando hacer”, aseguró en otro momento de la ceremonia en conversación con E! News.