Video: Reaparece Andrea García tras un par de meses

La estrella de "Rica Famosa Latina" tiene preocupados a sus padres

Andrea García reapareció en redes sociales, luego de que sus padres confirmaran que su hija había desaparecido desde hace un par de meses, situación que los obligó a buscar ayuda del FBI y de la policía nacional para dar con el paradero de su hija. Esta noticia le llegó a la actriz y conductora, que inmediatamente publicó lo siguiente en Instagram.

“Cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos, estable el tono de nuestra relación con los demás? Tengan feliz fin de semana”, escribió.

Que tengan un excelente fin de semana !! Besos con cariño 😘 pic.twitter.com/CfKgcJ8lMc — Andrea Garcia (@AndreaGarciaMx) January 21, 2018

Este comentario lo puso en una foto donde señaló que se encontraba en Burbank, California, ciudad en la que sus padres han intentado buscarla. Aunque su foto no retrata parte de la ciudad donde anuncia estar, es claro que la actriz no tiene el interés de buscar a sus padres, pues a raíz de esto no ha tenido el gesto de llamarle a su madre, la exactriz María Fernanda, quien desesperadamente ha tratado de buscarla ahora que enfrenta el mal del cáncer.

Los fans de la actriz están preocupados por esta actitud que ha tenido Andrea de desaparecer del medio y de la vida de sus seres queridos, misma que como lo dijo su padre, ha tenido en más de tres ocasiones, si bien en sabido que Andrea lleva un tratamiento por un problema emocional que enfrenta, similar a la bipolaridad.