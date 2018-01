Lucía Méndez defiende a Pedro Torres y al ‘Güero’ Castro

La actriz de telenovelas no cree lo que se dice de los productores de Televisa

Hace unos días circuló a través de una revista, fotografías de Pedro Torres y José Alberto “El Güero” Castro divirtiéndose en la playa con varias mujeres; supuestamente con las cuales tuvieron sexo a cambio de papeles en sus producciones; al respecto, Lucía Méndez defiende a quien fuera su marido y padre de su hijo Pedro Torres.

“Eso es mentira, yo no puedo hablar nada de mi exmarido, pero yo no creo que sea cierto. Si en un momento tenían un casting, pues bueno, El Güero y Pedro son personas muy divertidas, son personas muy espléndidas; si de alguna forma era un casting pues adelante, a mí no me consta nada”, comentó.

La actriz y cantante, quien ofreció conferencia de prensa para anunciar su próximo concierto en el Lunario del Auditorio, aseguró que la revista donde se publicó esa nota dice muchas mentiras: “La revista de alguna manera inventa cosas e inventa cosas muy fuertes; yo no lo considero capaz, puede haber sido un casting, puede haber tenido una novia, pero de eso a que sea verdad todo lo que se dice en la revista, no lo creo”, dijo.

La protagonista de telenovelas como “Colorina” y “El extraño retorno de Diana Salazar” cree imprudente hablarle a Pedro Torres para preguntarle sobre esta nota: “No he hablado con él, imagínate cómo le voy hablar para decirle de ese chisme, pues no, sería de muy mal gusto, por favor”, finalizó.