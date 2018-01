¿Qué sucursal le conviene más?

A la hora de depositar su dinero y tener servicios financieros, es diferente optar por un banco, una unión de crédito o un banco comunitario.

Bank of America tenía un programa llamado eBanking para las personas que estuvieran a gusto manejando sus finanzas en la red y no necesitaran al personal de la sucursal para depositar dinero.

Era más barato que la banca tradicional presencial con comunicaciones de papel porque no había una comisión de mantenimiento incluso aunque el depósito fuera bajo.

Esto se ha acabado desde esta semana. El banco, que era el único grande que ofrecía esta cuenta de checking sin comisión de mantenimiento, está acabando con ese programa y ahora cobra $12 mensualmente a no ser que se tenga un mínimo de $1,500 en la cuenta o un depósito directo cada mes de $250.

Para los clientes de bajos ingresos esto es una mala noticia porque se elimina una cuenta asequible de un banco grande y todos ellos suelen cargar no solo una comisión de apertura otra por determinados servicios, sino también por mantenimiento.

Hay una petición en Change.org , que se acercaba el martes a las 50,000 firmas, para disuadir al banco de este cambio, efectivo desde el día 19 de este mes.

La alternativa a estas comisiones no es poner el dinero bajo el colchón, no solo por el peligro que ello entraña, sino porque eso significa alejarse del sistema financiero que es básico para tener un buen acceso al crédito en caso de necesidad y de historia crediticia.

Además de los grandes bancos, hay entidades que son más pequeñas y cobran menos comisión de mantenimiento. Pero además, existen bancos comunitarios y uniones de crédito (credit union) cuyas ofertas puede estudiar para saber qué opción se ajusta más a sus necesidades y posibilidades.

En general estos son los puntos a favor y en contra de estas alternativas.

Uniones de Crédito:

Ofrecen productos financieros — cuentas, tarjetas, créditos– pero no tienen fin de lucro y están creadas alrededor de una membresía porque son una cooperativa. En algunos casos para poder ser cliente se tiene que ser parte de un grupo (una profesión, una corporación…) aunque muchos de ellos abren su membresía a los vecinos de una determinada zona.

Al no tener fin de lucro las uniones de crédito compensan con una mayor tasa de interés el dinero que se deposita en sus cuentas de cheques y ahorro. Por la misma razón tienen tasas de interés a pagar por el cliente más bajas que otras entidades en hipotecas, préstamos personales y tarjetas. Quienes comparan precios a la hora de financiar la compra de un auto terminan acudiendo a estas uniones de crédito.

La gran mayoría de ellas no cobran las comisiones de mantenimiento y apertura y si lo hacen es en cantidades mucho más pequeñas. La única comisión que hay que pagar con seguridad es la del cheque que retorna o la de sobregiro. No obstante suele ser de menor cantidad que la de los bancos.

De la misma manera, lo que se paga por usar un ATM de una unión de crédito es mucho menos que cuando se usa la de un gran banco.

Adicionalmente, el trato es muy personal y tienen procesos de concesión de créditos más cercanos al cliente por lo que hay más flexibilidad y menos rígidas complicaciones que en la banca.

En contra, estas uniones de crédito tienen menos tipos de cuentas que las que ofrece un banco, redes de sucursales con mucho menos alcance y menos ATM.

Son el tipo de entidad para quienes necesitan una alternativa más barata que la banca y no van a necesitar productos financieros muy sofisticados o una banca online con tantas apps como la de los bancos.

Bancos comunitarios:

Tienen en común con la gran banca el hecho de que tienen fin de lucro. No obstante tienen una menor estructura y normalmente muy locales.

La mayoría de ellos ofrecen cuenta de cheques sin costo. Aunque cada vez más se aplican comisiones estas están lejos de las que impone los grandes bancos. Cuando tienen una cuota o comisión mensual de mantenimiento es más baja y los requisitos para evitarlas suelen ser más fáciles de conseguir para las personas de bajos ingresos.

Comparten con las uniones de crédito el trato cercano con sus clientes y un servicio más personalizado y no siempre pendiente de la historia crediticia.

Los préstamos no siguen tampoco los rigurosos exámenes de los grandes bancos y hay más flexibilidad a la hora de concederlos, el problema es que normalmente las cuantías no son tan elevadas como las que puede ofrecer un banco comercial porque no tienen tantos recursos.

Muchos de los bancos comunitarios tienen productos diseñados para personas con problemas de crédito para mejorarlos.

Estos bancos son ideales para las personas que gustan de un servicio personalizado y tienen situaciones financieras mejorables que en otros lugares les dejaría fuera del mercado del crédito. Pero con pocos recursos, aunque proveen más del 60% de todos los préstamos a pequeños negocios, cuando se quiere una cantidad grande, es mejor ir a los bancos comerciales.

Enfado en Nueva York

El contralor de Nueva York, Scott Stringer, criticó a Bank of America el martes por eliminar las cuentas sin costo de mantenimiento perjudicando a las comunidades de bajos ingresos cuando hace menos de un mes se ha aprobado con la mayoría republicana un recorte fiscal beneficioso para la banca.

Stringer hizo referencias a esta mejor situación tributaria, el hecho de que el banco tuviera el año pasado beneficios de $21,000 millones y haya abonado una compensación a su presidente de $20 millones para poner en contexto una decisión que afecta a miles de personas de bajos ingresos. Su oficina calcula que los costos anuales tras la decisión de cobrar el mantenimiento sería de hasta $144 anuales.

Según cifras de departamento de Asuntos de Consumidores, 1.14 millones de hogares en Nueva York no tienen cuentas bancarias o apenas las usa. En el primer caso suponen el 11.7% de la población cuando en el país este porcentaje que queda en el 7.7%.

Stringer considera que Bank of America puede no estar cumpliendo con la ley del estado que requiere que los bancos ofrezcan y promuevan cuentas básicas con comisiones bajas.