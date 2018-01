Quieren ser la voz latina líder en las escuelas de Orange

Dos maestras boricuas compiten junto a otros candidatos por el escaño del Distrito 2 de la Junta Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Orange

Dos maestras puertorriqueñas, conocidas por su liderazgo y trayectoria en la comunidad de la Florida Central quieren convertirse en la voz hispana del Distrito 2 de la Junta Escolar de las Escuelas Públicas del Condado Orange (OCPS).

Jacqueline Centeno

Jacqueline Centeno, nacida en Puerto Rico, creció entre Nueva York y Puerto Rico. Radicó su candidatura en abril pasado y desde entonces está recogiendo firmas para las peticiones que tiene que presentar ante la oficina de Supervisor de Elecciones del Condado Orange.

“Cuando uno trabaja para una posición en la Junta, las decisiones que se toman son para un distrito entero. Mi lema es que todos los estudiantes, no importa en qué distrito estén, ni de dónde vienen, tienen la oportunidad y el derecho de aprender lo mejor… Soy persona bastante calificada, tengo el corazón en la mano para ayudar a la comunidad, especialmente a la comunidad latina”, dijo Centeno, con un amplio currículo de trabajo a nivel escolar, distrital y de educación superior.

Educadora con más de 20 años de experiencia, se postuló para el Distrito 1 de la Junta Escolar del Condado Orange en 2010 y obtuvo el 34% de los votos, lo que le sirvió como un impulso para continuar sirviendo en esta comunidad.

A los ocho años de edad llegó a Nueva York y enfrentó los desafíos de aprender el idioma inglés y adaptarse a un sistema educativo diferente. Teniendo esto en cuenta, preocupada por el éxodo masivo de puertorriqueños a la Florida tras el huracán María, como también de personas de Venezuela y de otros países hispanos, quiere facilitarle esa transición tanto a los padres como a los estudiantes (cerca del 45% de los estudiantes son hispanos).

“Que nuestros padres entiendan, que es muy diferente a otros países, y asegurarnos que reciban esa ayuda con el segundo idioma”, dijo Centeno, quien quiere abogar por los maestros para canalizar sus esfuerzos a su vocación de enseñanza y no al estrés del exceso de trabajo para completar los requerimientos de los exámenes estatales.

“Con todo lo que veo con los recortes, maestros que no tienen tiempo por la demanda de trabajo, los maestros necesitan más apoyo, más tiempo para la hora de la planificación, para actividades de clases, y ahora se hacen muchas reuniones, hay poco tiempo y se ven obligados a trabajar en casa, por los exámenes estandarizados”, agregó. Centeno añadió que le gustaría cambiar la forma de los exámenes estandarizados y hablar con los legisladores para que analicen el tema.

Centeno ha trabajado para el OCPS en las siguientes áreas: maestra, principal administrativa, instructora de distrito para el Departamento Multicultural, profesora y entrenadora del programa ESOL. Además, fue directora de Facultad y Currículo de la Universidad Ana G. Méndez en Orlando y actualmente trabaja para las Escuelas Públicas del Condado Osceola.

“Traigo mi experiencia, en los salones de clases a nivel de distrito, nivel secundario, esa experiencia me ha formado como persona. Conozco la comunidad y las necesidades de la comunidad latina. Y esto me impulsó a postularme, a traer mis ideas, crear una interacción, tener más voz a nivel de Distrito en asuntos que nos afectan tanto, con el crecimiento de la comunidad hispana en los pasados 10 años”.

Centeno obtuvo una licenciatura en Ciencias (Servicios Humanos), un máster en Ciencias (Psicología Comunitaria), un máster en Artes (Literatura Latinoamericana y Española) y está terminando su doctorado en Liderazgo Educacional.

Se ha vinculado con varias organizaciones comunitarias y ha sido presidenta del Club Orlando Hispanic Lions y miembro de la Asociación de Profesores en los Salones de Clase, entre otras participaciones.

Ha sido reconocida como Mujeres Destacada de La Prensa, Coquí de Oro en Educación de la Casa de Puerto Rico y Primera Maestra del Año por WonderWorks, entre otros premios.

Johanna López

Nacida en Puerto Rico y residente en la Florida Central por 20 años, Johanna López fue reconocida como Maestra del Año de las Escuelas Públicas del Condado Orange en 2017, la primera hispana en obtener este honor.

Registró su candidatura al escaño del Distrituo 2 de la Junta Escolar de Orange el pasado diciembre, motivada por sus estudiantes y dijo estar feliz con la respuesta de la comunidad, alumnos, padres, maestros y compañeros que se han sumado a su campaña.

“Soy la voz de los estudiantes, los maestros y las familias. Entiendo que yo, como maestra, madre y como portavoz de mis estudiantes, soy la persona para estar en esta posición, lo ha demostrado mi testimonio y mi historial de años. Yo no tengo que hablar mucho, la gente que observe el producto de mi trabajo se dará cuenta de que soy la persona idónea. He trabajado en la comunidad por casi 20 años, he trabajado con mis estudiantes y padres, y saben que yo vengo a trabajar”, afirmó López.

Madre de cuatro hijas, con una licenciatura en Artes en Estudios Hispanos de la Universidad de Puerto Rico, López logró su máster en Artes de Educación Secundaria de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Se mudó a Orlando en 1998, y luego de estar como voluntaria en el sistema escolar se convirtió en profesora a tiempo completo en Colonial High School, siendo profesora de español desde 1999, donde ha dejado una profunda huella en sus estudiantes, que han sobresalido por su liderazgo y algunos forman parte de su comité de campaña. Uno de sus estudiantes sobresalientes, Samuel Vílchez, es su director de campaña. Él y otros estudiantes constituyen la visión juvenil de su candidatura.

Conocida por su activismo por sus estudiantes y fundadora del foro online ‘Familias presentes: Estudiantes excelentes’, es miembro de la Asociación de Maestros de Clases del Condado Orange y de Maestros Puertorriqueños en Acción, entre otros grupos. Ha recibido otros reconocimientos como: Mujeres Destacadas en Educación de La Prensa; Governor’s Shine Award for Inspirational Teachers, Life Changer of the Year, Wings of Inspiration, Magic of Leadership y Coquí de Oro en Educación, entre otros.

Con su amplia experiencia quiere impulsar el cambio en la Junta Escolar: “ya es hora de que se dé un cambio en la Junta Escolar, vengo aquí comprometida con mi pueblo, mis estudiantes, mi familia, mis maestros. No es para continuar un status quo sino para hacer cambios. El centro de la Florida está siendo modificado por grandes migraciones, especialmente llegando familias desplazadas por el huracán María, de Puerto Rico, se necesita prestar atención para que hayan servicios y programas para profesores y estudiantes”.

De igual forma, a López le interesa el bienestar de todos los estudiantes: “en estos momentos hay una tensión política por el programa de DACA y la eliminación del TPS, son temas que deben ser tomados en cuenta, la seguridad en las escuelas debe estar en agenda. Hay estudiantes ciudadanos y no ciudadanos que se siente tensos en las escuelas. La Junta Escolar está evadiendo el tema y hay que tomarlo con seriedad, hay que escuchar a los estudiantes”.

De igual forma, López considera que los maestros deben enfocarse en sus salones de clases de manera que prevalezca la calidad de los educadores.

Como maestra comenta que entiende la presión del trabajo y espera modificarlo de forma que el profesor pueda enfocarse en el contenido de sus clases y no en la presión que sienten los maestros de ser evaluados por los exámenes estandarizados.

Los candidatos

Sara Au, Jacqueline Centeno, David Michael Grimm, Chadwick Hardee, Johanna López y Demetrius Vashawn Smith son los contendientes por el Distrito 2 de la Junta Escolar del Condado Orange, de acuerdo a la lista de candidatos de la Oficina de Supervisor de Elecciones del Condado Orange.

La Junta Escolar del Condado Orange cuenta con ocho miembros, siete son electos por distritos que ellos representan y donde cada uno debe residir y un miembro es electo a nivel del condado y sirve como presidente de la Junta Escolar. Los miembros son electos por un término de cuatro años. La actual titular por el Distrito 2 es Daryl Flynn.

—

Jacqueline Centeno, en Facebook

Más sobre su candidatura en http://www.facebook.com/Jacqueline-Centeno-for-School-Board-District-2-860623760766774/

—

Johanna López, en la web

Puede visitar su sitio web: www.votejohannalopez.com