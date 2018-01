Así quedaron los grupos de la histórica UEFA Liga de Naciones

El torneo está conformado por seis jornadas y una fase final que se llevarán a cabo entre 2018 y 2019

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de la histórica Liga de Naciones de la UEFA, que se llevará a cabo entre 2018 y 2019 y que tendrá atractivos encuentros como Alemania vs. Francia, Portugal vs. Italia y España vs. Inglaterra, entre otros.

Se trata de cuatro ligas, cada una conformada por cuatro grupos con tres selecciones cada una.

En la Liga “A” figuran todas las consideradas potencias de Europa, mientras las selecciones participantes en las otras tres ligas (B,C,D), pelearán por ascender a la liga precedente y por no perder la categoría.

El resultado del sorteo es el siguiente:

Liga A

Grupo 1: Alemania, Francia, Holanda

Grupo 2: Bélgica, Suiza, Islandia

Grupo 3: Portugal Italia, Polonia

Grupo 4: España, Inglaterra, Croacia

Liga B

Grupo 1: Eslovaquia, Ucrania, República Checa

Grupo 2: Rusia, Suecia, Turquía

Grupo 3: Austria,Bosnia-Herzegovina, Irlanda del Norte

Grupo 4: Gales, República de Irlanda, Dinamarca

Liga C

Grupo 1: Escocia, Albania, Israel

Grupo 2: Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría

Grupo 3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria, Chipre

Grupo 4: Rumanía, Serbia, Montenegro, Lituania

Liga D

Grupo 1: Andorra, Kazajistán, Letonia, Georgia

Grupo 2: San Marino, Moldavia, Luxemburgo, Bielorrusia

Grupo 3: Kosovo, Malta, Islas Feroe, Azerbaiyán

Grupo 4: Gibraltar, Liechtenstein, Armenia, Macedonia

El calendario de la primera fase incluye seis jornadas:

Jornada 1: 6 – 8 de septiembre de 2018

Jornada 2: 9 – 11 de septiembre de 2018

Jornada 3: 11 – 13 de octubre de 2018

Jornada 4: 14 – 16 de octubre de 2018

Jornada 5: 15 – 17 de noviembre de 2018

Jornada 6: 18 – 20 de noviembre de 2018

El sorteo de la fase final, que se jugará entre el 5 y el 9 de junio de 2019, se realizará principios de diciembre de este año, cuando la UEFA debe decidir también la sede en la que se disputará ésta en uno de los cuatro países finalistas.