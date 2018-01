El agente de ICE que ofreció información y luego ¡favores sexuales!

El oficial enfrenta otros cargos, incluido acceder sin autorización a una base de datos federal

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue arrestado y enfrenta cargos federales, luego de que una presentadora de noticias de Kansas, Deb Farris, lo denunciara por haberle enviado mensajes de contenido sexual.

La presentadora de KAKE-TV le dijo a Associated Press que el agente Andrew J. Pleviak originalmente se acercó a ella, ofreciéndose como una fuente y le afirmó que tenía material que necesitaría para sus historias.

“Entonces, de repente, se volvió inapropiado y me envió mensajes de texto que me hicieron sentir incómoda y me asusté”, dijo a la agencia.

Farris afirmó que contactó al Departamento de Policía de Wichita, donde se le pidió instalar cámaras de seguridad y presentar una denuncia formal.

La declaración jurada de causa probable se hizo pública el lunes pasado, pero Pleviak tienen otros asuntos pendientes.

Según el reporte, el oficial de ICE fue acusado formalmente en julio pasado de dos cargos por exceder el acceso autorizado a una computadora del gobierno para acceder a datos del Centro Nacional de Información Criminal.

También fue señalado por destruir registros en una investigación federal, informó Associated Press.

Pleviak tiene programada una audiencia de competencia el 5 de febrero después de que supuestamente violó sus condiciones de fianza, aunque no se ha reportado si sigue siendo empleado de ICE.