Elsa Pataky revela que no todo ha sido “miel sobre hojuelas” con Chris Hemsworth

Se convirtió en padre "muy joven"

A día de hoy, Elsa Pataky y Chris Hemsworth proyectan una imagen tan idílica de su vida en común que resulta sencillo olvidar que, en el momento en que dieron la bienvenida a su primogénita India Rose en 2012, llevaban apenas un año de relación y no todos apostaban por su futuro juntos.

La propia actriz reconoce ahora, en una de sus entrevistas más sinceras para la revista Elle en la edición de su país adoptivo -Australia-, que los inicios de su historia de amor y su debut en la paternidad fueron algo precipitados, especialmente en el caso del protagonista de ‘Thor‘, que aún no había cumplido los 30.

“Creo que siempre que empiezas una familia con alguien sin conoceros demasiado puede resultar complicado… Y él era tan joven para formar una familia… Al mismo tiempo también tenía que compaginar todo eso con su carrera y en ocasiones resultó complicado, eran demasiadas cosas a la vez. Pero estaba intentando ser el mejor papá posible y jamás ha fallado a la hora de hacerme sentido que su familia era lo más importante para él. Y superando todo eso es como nos volvimos más fuertes”, explica con total franqueza.

En aquella misma época, los dos actores tomaron otra arriesgada decisión: abandonar Los Ángeles, donde se conocieron y llevaban años residiendo, para trasladarse a la costa este de Australia, la tierra natal del famoso actor y un lugar completamente nuevo para la intérprete. Sin embargo, al echar ahora la vista y sopesar los pros y los contra, la guapa española obtiene una valoración muy positiva de esa mudanza.

“Siempre le digo a la gente que no tenga miedo de salir de su zona de confort, porque si lo tienes acabarás por perderte mucho en esta vida. De todas las personas que he conocido y que se han atrevido a dejarlo todo atrás para abrazar un nuevo escenario, casi ninguna se ha arrepentido”, asegura al respecto. “Anímate, deja todo atrás, ¿qué puede pasar? ¿que tengas que empezar de cero? ¡Perfecto!”, recomienda basándose en su propia experiencia.

La franqueza con la que se expresa a lo largo de la conversación se extiende también a sus declaraciones acerca de su propia trayectoria profesional en la meca del cine y cómo esta ha sufrido un parón significativo en los últimos tiempos debido a las responsabilidades que se derivan de su familia numerosa.

“Resulta muy interesante; puedes ser una mujer exitosa que lleva trabajando toda su vida, y entonces, tienes hijos y de repente tu carrera ya no resulta tan importante, no la valoras tanto; y entonces piensas: Pero qué estoy haciendo… Llevo luchando por esto toda la vida… ¿y ahora ya no lo quiero?”, reflexiona. “En cierta forma resulta injusto, porque no me parece que los hombres experimenten algo parecido. Pero cuando te conviertes en una mamá, lo que antes era importante pasa a un segundo plano. Cambias mucho, maduras y ves todo desde una perspectiva diferentes; aprendes un montón de cosas”.