Hyundai Accent, el auto económico que menos lo parece

Tener un auto económico no significa que no te puedas codear con la alta sociedad.

Un auto económico siempre parece eso, un auto económico, aunque para que una regla lo sea, debe existir una excepción y eso quizá sea el Hyundai Accent.

Un auto cuya versión más económica ronda los 14,500 dólares y la más lujosa apenas sobrepasa los 17 mil no podría considerarse como un auto de lujo, pero no por ello tiene que verse como uno que no lo es.

Para 2018, Hyundai integrará un sistema info-operativo de 7 pulgadas, mismo que será compatible con Apple Car Play y Android.

La apariencia no desentona con las que suelen tener los vehículos de gamas superiores pues no es precisamente de esos vehículos que a simple vista se pueden mirar como “prácticos”, sino como un vehículo hecho para adultos, aunque claro, de un tamaño pequeño.

Entre lo más destacado encontramos una apariencia que jamás desentona con sus interiores ni con la dinámica de conducción, cosa que supera sus desventajas, como la falta de espacio en la parte de atrás.

El rediseño del Accent es total para este año desde la trompa hasta la cola, y en esta ocasión solo se ofrecerá como sedán, adiós al hatchback, lo que de cierta forma beneficia esa imagen “madura” que se pretende.

En lo que todo cambia es en la clásica visión de que los subcompactos son “divertidos” o “juveniles”, pues sin duda este vehículo con 110 caballos exprimibles a un motor de cuatro cilindros a 1.6, es un auto que se puede ver como algo serio.