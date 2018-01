Khloé Kardashian no puede parar de comer

La celebridad también defiende la práctica de ejercicio durante el embarazo

Aunque de momento se resiste a ofrecer detalles de relevancia en relación con la inminente llegada al mundo de su primer hijo, como por ejemplo el día en que está previsto que salga de cuentas o los nombres que tanto ella como su pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, barajan para su futuro retoño, al menos Khloé Kardashian se ha propuesto deleitar a sus seguidores de las redes sociales revelando algunos de los antojos que le han sobrevenido en estos últimos meses de embarazo.

“Hoy me he comido una ensalada y tres boles de cereales para el almuerzo. Es que no me puedo controlar cuando estoy en la cocina. Los cereales parecen haberse convertido en el único producto que puedo comer en cualquier momento del día y sin límite alguno“, ha bromeado la estrella televisiva en su perfil de Twitter, donde hace poco más de un mes confirmaba la feliz noticia -aunque se daba ya por hecho- de que se preparaba para recibir a un nuevo miembro del mediático y extenso clan Kardashian.

Desde que se animó finalmente a anunciar su ilusionante embarazo en la esfera virtual, han sido escasas pero notables las ocasiones en que la tercera de los cinco hijos de Kris Jenner ha querido interactuar directamente con los internautas para compartir con ellos cómo está viviendo tan bonita experiencia.

De entre ellas, sin duda destaca la rotunda respuesta que les dirigió a algunos de los detractores que también acumula en su cuenta de Instagram después de que estos afearan su decisión de seguir acudiendo al gimnasio en estado de buena esperanza. Además de reprenderles por atreverse a juzgarla sin conocimiento de causa, Khloé no tardó en dejarles en evidencia demostrando que el ejercicio físico es más que “recomendable” para garantizar una gestación lo más saludable y llevadera posible.

“Para todos aquellos que de repente creen que saben más que un médico. Mi doctor y yo lamentamos comunicarles que mis tablas de ejercicios están diseñadas específicamente para mi estado y que son especialmente recomendables en este caso. Gracias chicos, no me obliguen a dejar de publicar mie****”, les espetaba en una publicación cargada de ironía.