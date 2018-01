Cómo aliviar los miserables síntomas del resfriado y la influenza

Medicamentos de venta libre (OTC)

• Dextrometorfano (Robitussin Long-Acting CoughGels, Vicks DayQuil Cough)

• Guaifenesina (Mucinex 12 Hour, Tab Tussin)

• Ungüentos tópicos, parches y pastillas que contienen alcanfor o mentol (Halls Menthol Cough Drops, Mentholatum, Vicks VapoRub)

¿Hasta qué punto son efectivos? La guaifenesina, un expectorante, reduce la viscosidad de la mucosidad, lo que hace que la tos sea más productiva. El dextrometorfano, un supresor, bloquea el reflejo de la tos. Los vapores de los productos tópicos pueden hacer que te sientas aliviado. Pero no está claro si cualquier medicamento para la tos hace que se tosa menos.

¿Cuáles son los riesgos? Los productos tópicos pueden desencadenar erupciones y una sensación de quemazón. Los medicamentos orales pueden producir náuseas y somnolencia. Las dosis altas de dextrometorfano pueden provocar un ritmo cardíaco rápido, la pérdida de la coordinación y alucinaciones.

Posibles interacciones: Los supresores de la tos pueden aumentar el efecto sedante cuando se toman junto con narcóticos, pastillas para dormir, algunos antihistamínicos o alcohol.

Remedios caseros

• Miel: Tiene buen sabor y da una sensación de alivio, y una revisión de 2014 sugiere que es mejor que un placebo a la hora de aliviar la tos. Añade una cucharadita o dos a una taza de té o consúmela directamente de la cuchara. Y no te preocupes, un poco de azúcar extra cuando estás enfermo no te hará daño. Pero una precaución: La miel podría contener la bacteria Clostridium botulinum, que en casos raros puede causar daños en los músculos y los nervios de los bebés. Así que no se la des a los bebés de menos de 1 año de edad.

Escurrimiento nasal y estornudos Medicamentos de venta libre (OTC) Antihistamínicos, como la cetirizina (Zyrtec), la clorfeniramina (Aller-Chlor), la difenhidramina (Benadryl Allergy), la fexofenadina (Allegra), y la loratadina (Alavert, Claritin) ¿Hasta qué punto son efectivos? Muy efectivos cuando los síntomas se deben a alguna alergia, pero una revisión de 2015 de 18 ensayos concluyeron que los medicamentos sirven de poco cuando los síntomas se deben a un resfriado. ¿Cuáles son los riesgos? Somnolencia, náuseas, visión borrosa y dificultad para orinar, y con la difenhidramina, dificultades para la coordinación. Posibles interacciones: Tomar clorfeniramina o difenhidramina con narcóticos, pastillas para dormir o alcohol hace que sea más probable que se produzca la sedación. Tomar cetirizina, fexofenadina o loratadina con ciertos antifúngicos o antibióticos aumenta el riesgo de sufrir efectos secundarios. Antiácidos como el aluminio o el magnesio, y la toronja y algunos otros jugos pueden hacer que la fexofenadina sea menos efectiva. Remedios caseros Sinceramente, no hay mucho que puedas hacer además de tener muchos pañuelos a la mano. Pero ten en cuenta que el escurrimiento nasal y los estornudos ayudan a tu cuerpo a deshacerse de los gérmenes. Si no tienes un pañuelo a mano, estornuda sobre el codo para que los gérmenes no se propaguen por toda la habitación y terminen infectando a algún inocente que pase por allí. Cómo sobrevivir a la temporada de resfriados e influenza

Dolor de Garganta Medicamentos de venta libre (OTC) ● Analgésicos como el acetaminofeno (Tylenol), el ibuprofeno (Advil), y el naproxeno (Aleve) ● La benzocaína (Cepacol Extra Strength Sore Throat Sugar Free, Chloraseptic Warming Sore Throat Lozenges) ● La diclonina (Sucrets Sore Throat Lozenges) ● El mentol (Halls Triple Action Soothing Drops, Vicks VapoDrops) ● El fenol (Chloraseptic Sore Throat Spray) ¿Hasta qué punto son efectivos? Los analgésicos ayudan. La benzocaína, la diclonina y el fenol funcionan como anestésicos locales, y el mentol proporciona una sensación de frescor en la garganta. Los medicamentos tomados en pastillas pueden funcionar mejor que los aerosoles. ¿Cuáles son los riesgos? Las dosis altas de benzocaína y diclonina podrían provocar, en casos raros, mareo, falta de aire, fatiga o una frecuencia cardíaca acelerada. Para más información sobre los riesgos de los analgésicos, dirígete a los medicamentos de venta libre para el dolor y la fiebre. Posibles interacciones: No se conoce ninguna para las pastillas de fenol o de benzocaína. Las gotas de mentol hacen que sea más probable que se produzca un sangrado si se toma warfarina. Para más información sobre los analgésicos, revisa la sección sobre los medicamentos para el dolor y la fiebre (más arriba). Remedios caseros ● Gárgaras con agua salada: Es barato, seguro y se usa desde hace mucho tiempo. Disuelve media o una cucharadita de sal en un vaso de 8 onzas de agua caliente, haz gárgaras en el fondo de la garganta y luego escúpela. Repítelo varias veces al día.