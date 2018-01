Darwin Quintero responde a sus críticos comiendo una banana

El colombiano vuelve a acusar racismo en el fútbol mexicano tras haber sido exhibido queriendo dar un balonazo a un reportero

CDMX, México – Carlos Darwin Quintero publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que come una banana, en respuesta a quienes lo llamaron simio tras el incidente con un reportero de ESPN.

El delantero colombiano exhibió la imagen acompañada de un mensaje hacia sus detractores.

“Para los que creen que diciéndome (emoji de un chango) me ofenden están perdiendo su tiempo… No se le da importancia a todo lo que escriben ak jejejejeje… ORGULLOSO DE MI COLOR Y MI RAZA (emojis guiñendo el ojo y de bananas) me encanta el plátano“, publicó en @darwinquintero31, aunque después borró el post.

Fue un día complicado para Darwin que inició con una llamada a ESPN en la que justificó que le quiso pegar a un árbol y no al reportero en la práctica de ayer. No obstante, el club América lo sancionó de manera interna al considerar que dicha acción no refleja los valores de la institución. El futbolista salió de Coapa a toda velocidad, como acostumbra, pero se disculpó vía telefónica con el afectado.

En constantes ocasiones, Darwin ha reclamado el racismo con el que lo tratan, como cuando acusó a Darío Verón de llamarlo simio, hace justamente dos años.